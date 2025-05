È iniziato il conto alla rovescia per la seconda edizione di “Dolci Terre di Primavera”. Da venerdì 16 a domenica 18 maggio, il centro storico di Novi Ligure si trasformerà in una grande rassegna enogastronomica all’aperto, pronta a proporre ai visitatori un viaggio tra i sapori e le tradizioni del territorio insieme a un’ampia offerta di cibi nazionali e internazionali.

Una delle principali novità di quest’anno è la Galleria delle De.Co. in via Girardengo (zona San Nicolò). Questo spazio sarà interamente dedicato alle eccellenze enogastronomiche a Denominazione Comunale (De.Co.), vere ambasciatrici dell’identità locale. Con le adesioni delle ultime settimane è stato aggiornato l’elenco dei prodotti presenti in rassegna, che ora risulta così composto:

Bacioni Cassanesi, Casau Casau Cassanesi, Salame Novese al Gavi D.O.C.G., Salame Culare Novese al Gavi D.O.C.G., Canestrello Novese al Gavi, Canestrello Bollito Novese, Bacio di Dama Novese, Ceci, Agnolotti di Gavi. Inoltre, nell’area “Eccellenze del Territorio”, saranno presenti altre tre De.Co: la Farinata e i formaggi Montebore e Marzocco. La Galleria delle De.Co., che vedrà la presenza dello stand informativodell’ATL Alexala, partner nella promozione dell’evento, sarà anche il palcoscenico per la presentazione ufficiale di due nuove specialità che hanno ottenuto la Denominazione Comunale: i Grissini Mersoni di Serravalle Scrivia, e il Salame Greco Dolce di Borghetto Borbera.

In Piazza Dellepiane verrà allestita l’area che ospiterà i Sapori dal Mondo, dove si potranno gustare specialità da Messico, Francia, Argentina, Brasile, Thailandia, Spagna, oltre a eccellenze regionali italiane da Lazio e Sicilia. Le eccellenze del territorio troveranno spazio in piazza Carenzi con i sapori del Piemonte e della Liguria e con l’enoteca curata da Enogavi. L’area bimbi di corso Marenco si conferma lo spazio dedicato ai più piccoli con un divertente mini luna park.

L’intrattenimento quest’anno è ancora più ricco, con Piazza Dellepiane che si conferma palco principale ospitando concerti venerdì sera, ben due esibizioni sabato e un’altra domenica sera, mentre ogni sera Piazza Carenzi si animerà con coinvolgenti DJ set per accompagnare le degustazioni. L’appuntamento clou sarà sabato 17 maggio alle 22, quando l’acclamato dj internazionale Cristian Marchi infiammerà Piazza Dellepiane con il suo dj set. Tra le novità culturali spicca l’area dedicata al passionale tango argentino in Largo Valentina, con presentazioni, lezioni e serate danzanti.

Per orientarsi tra le tante proposte e scoprire il programma basterà inquadrare i QR Code presenti nel centro, mentre ad accogliere i visitatori ci saranno gli studenti dell’Istituto Ciampini Boccardo (indirizzo turistico).

DOLCI TERRE DI PRIMAVERA – STREET FOOD | MUSICA | EVENTI

Periodo: dal 16 al 18 maggio 2025

Dove: Novi Ligure, centro storico

Orari: venerdì 18-24; sabato 10-01; domenica 10-23Info e programma completo: www.comunenoviligure.al.it – www.dolciterredinovi.it