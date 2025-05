Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e la Sezione Intemelia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, in collaborazione con il Comune di Ventimiglia, organizzano domenica 25 maggio, a cura dei Soci dell’Istituto Danila Allaria e Ivano Ferrando, esperti naturalisti e di sentieristica locale, una nuova iniziativa per conoscere e valorizzare il territorio intemelio.

P R O G R A M M A

Ore 8.45 Ritrovo al piazzale della stazione ferroviaria di Breil Sur Roya.

Per raggiungere il punto ritrovo si dovrà percorrere la strada statale di Val Roia (in Italia S.S.20, in Francia D 6204) e, superato il villaggio e il laghetto di Breil sur Roya, dopo il semaforo successivo sull’Avenue Jean Jaurès deviare a sx sul piazzale della stazione/gare de Breil.

Ore 9.00 Partenza in auto.

Si prosegue incolonnati in auto verso N ancora sulla rotabile D 6204, lasciandola dopo le Gorges de Saorge per imboccare a sx la D 40 per la Vallée de Caïros; poco dopo aver superato il villaggio di Maurion si abbandonerà la via asfaltata puntando sulla stradina a dx che ci condurrà al Plateau de la Céva; pista sterrata sulla quale, essendo normalmente vietato il transito veicolare, è stata ottenuta specifica autorizzazione dal Sindaco di Fontan, da percorrere comunque a velocità ridotta.

Partenza a piedi dalla palina 229 in località Les Celles.

Lasciate le auto nei pressi della palina 229 (quota m 1407), si prosegue a piedi sulla pista in salita che penetra nel Parc National du Mercantour, transita dalla Bergerie de la Céva, dal Monument Libérator, e con un ultimo tratto su sentiero si raggiunge la Cime de Causéga (m 1741).

Lunghezza a/r: Km 9 circa, dislivello in salita: m 334.

Equipaggiamento necessario e raccomandato: scarponcini, abbigliamento multistrato ovvero maglietta leggera e felpa pesante o pile, impermeabile o simile, acqua e cibo. E’ importante essere attrezzati anche per freddo o pioggia improvvisi. Chi ha bastoni da camminata troverà vantaggio a usarli.

Ritorno previsto alle auto oltre le ore 17.00.

Riserva Meteo

Sabato 24/5/2025 dopo aver controllato su internet le condizioni meteo per il 25/5/2025, se queste non fossero favorevoli – cioè se è prevista pioggia e/o temporale – per sicurezza l’escursione sarà rinviata alla domenica successiva. Per le previsioni meteo il sito raccomandato è: http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/alpes-maritimes/06 osservando in particolare il settore di Tende.

Per partecipare alle escursioni è necessaria la prenotazione e l’utilizzo di attrezzatura adatta all’alta montagna.

INFO e PRENOTAZIONI:

Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” www.marventimiglia.it

Via Verdi 41 – 18039 Ventimiglia

Telefono: 0184-351181; email: museoventimiglia@gmail.com