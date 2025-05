È stato inaugurato oggi l’importante intervento di rigenerazione urbana che ha visto la riqualificazione di via Ughi e via Madonna della Neve a Diano San Pietro. Presenti per l’occasione l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana e il sindaco.

L’opera, costata complessivamente 180mila euro di cui 154mila finanziati dalla Regione Liguria, ha portato a un totale restyling delle due vie succitate del centro storico del paese con rifacimento della pavimentazione e dell’illuminazione.

“Con questo lavoro miglioriamo, strategicamente, il centro del bel borgo di Diano San Pietro – dice l’assessore regionale alla Rigenerazione urbana -. 180mila euro di intervento per rimettere a nuovo via Ughi e via Madonna delle Neve, due strade che da tempo attendevano una riqualificazione. Proseguiamo dunque con la nostra opera di recupero e miglioramento dell’esistente che sta caratterizzando le politiche regionali dal 2021 a oggi. Quello di Diano San Pietro è l’ennesimo lavoro portato a compimento, nel solo golfo dianese sono sette i cantieri di rigenerazione urbana recentemente aperti con un investimento di oltre 1,5 milioni di euro”.

“Ringrazio Regione Liguria e in particolare l’assessore competente, quello inaugurato oggi è un progetto davvero importante per noi, realizzato bene, con il quale recuperiamo totalmente due vie – aggiunge il sindaco-. Sia noi come amministrazione sia tutti i cittadini non possono che essere felici di questa rigenerazione”.

All’inaugurazione era presente anche l’assessore regionale al Turismo.

