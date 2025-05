Novi Ligure, 23 maggio 2025 – Con le prime visite guidate agli impianti di Gestione Acqua S.p.A., è ufficialmente iniziata la 28ª edizione di Fest’ACOS, l’evento promosso dal Gruppo ACOS che da quasi trent’anni rinnova il legame con la cittadinanza, coinvolgendo scuole, famiglie e associazioni nella scoperta concreta dei servizi pubblici locali.

Le visite agli impianti si confermano uno degli strumenti più efficaci di divulgazione tecnica e ambientale, capace di unire conoscenza e consapevolezza.

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo 1 Scuole “Pascoli” di Novi Ligure, insieme a numerosi cittadini, presso il Parco dell’Acquedotto hanno potuto toccare con mano il lavoro che garantisce l’approvvigionamento idrico alla popolazione e verificare i numerosi controlli di sicurezza che accompagnano il ciclo dell’acqua potabile.

Le visite, simbolo dell’iniziativa “Impianti Aperti”, da cui Fest’ACOS trae origine, proseguiranno anche domenica 25 maggio, con ulteriori turni di apertura al pubblico.

IL PROGRAMMA PROSEGUE

Sabato 24 maggio – Piazza Dellepiane

Dalle ore 15:00, il centro di Novi ospiterà un pomeriggio educativo e partecipato, con protagonisti i più piccoli. In programma:

• Laboratori scientifici e divulgativi a cura dell’Osservatorio Astronomico di Genova: galassie in barattolo, osservazione del Sole con filtri, realtà virtuale e quiz astronomici

• Laboratori artistici “Amici dell’Acqua” con l’artista Sonia Delponte, basati sull’arte del recupero e la sostenibilità ambientale

• Animazione e giochi per bambini a cura di Pazza Animazione, con truccabimbi e palloncini

• Iniziativa in collaborazione con l’associazione Ascolta l’Africa ODV

Anche per i laboratori è gradita la prenotazione.

Domenica 25 maggio – Parco dell’Acquedotto “Pagella e Bottazzi”

Dalle ore 8:00 alle 19:00, il parco accoglierà cittadini e famiglie per una giornata all’insegna della partecipazione, della sostenibilità e della condivisione:

• Passeggiata Ecologica Maglietto: (ritrovo ore 8:00 presso il Museo dell’Apicoltura – Maglietto), con le Guardie GEV della Provincia di Alessandria;

• Il Cammino dell’Acqua (partenza ore 10:00 dal Parco di Acquedotto): un percorso narrato con gli operatori del Gruppo ACOS, l’Atletica Novese e ASD CamminaNovi, che si concluderà con la visita agli impianti delle ore 11:30, offrendo una panoramica completa del funzionamento dell’acquedotto;

• Visite guidate agli impianti dell’acquedotto (replica dei turni del venerdì)

• 10° Trofeo ACOS – Cinghiali Evolution;

• Tornei di pallavolo, calcio, tamburello, badminton e altre dimostrazioni sportive multidisciplinari con le associazioni del territorio;

• Stand del volontariato, attività per famiglie e laboratori divulgativi;

• Animazione continua con Pazza Animazione, presente per tutta la giornata;

• Esibizioni di danza con il Centro Danze Piemonte e il Centro Down di Alessandria (ore 16:00);

• Concerto finale dell’orchestra “Note di Classe” della Scuola Media Boccardo (ore 18:00): uno spettacolo suggestivo, con oltre settanta giovani musicisti che si esibiranno sulle rive del fiume al tramonto.

Tutta la giornata sarà accompagnata da punti ristoro solidali, curati dal Gruppo di Volontariato Vincenziano di Novi Ligure e da Animal’s Angels Novi, con il ricavato destinato alle loro associazioni.

UN LEGAME CHE SI RINNOVA

Fest’ACOS è promosso da ACOS S.p.A., con la partecipazione di tutte le aziende del Gruppo (Reti S.r.l., Acosì S.r.l., Anemos S.S.D., ACOS Energia S.p.A., Gestione Acqua S.p.A., Gestione Ambiente S.p.A.) e il contributo della Fondazione ACOS per la Cultura. L’edizione 2025 è patrocinata dalla Provincia di Alessandria e dal Comune di Novi Ligure.

Grazie al dialogo costante con scuole, associazioni e cittadinanza, e alla realizzazione di progetti di apertura e divulgazione pubblica, il Gruppo ACOS è stato inserito nel 2025 tra le 100 migliori utility italiane e si è distinto tra le prime cinque per efficienza, competitività e impegno nella formazione e sensibilizzazione civica.

Informazioni e prenotazioni: Email: direzione@acosspa.it – Telefono: 0143 330935

Sito web: www.acosspa.it/festacos-2025

Ufficio stampa: ufficiostampa@acosspa.it

Accesso consigliato al Parco da S.P. 35 ter, direzione Cassano, a causa di modifiche alla viabilità.

LA PARTECIPAZIONE A TUTTI GLI EVENTI DI FEST’ACOS È LIBERA E GRATUITA