Dal 3 giugno 2025, sarà interdetto l’accesso alla pista ciclopedonale nel tratto compreso tra il parcheggio di zona Darsena ad Arma e il primo tratto di regione Prati a Riva Ligure. La chiusura è necessaria per permettere la demolizione del vecchio ponte ferroviario, su cui oggi passa la pista, e la realizzazione del nuovo collegamento a campata unica; un intervento portato avanti da Regione Liguria per la definitiva messa in sicurezza idraulica del torrente Argentina.

Il sindaco di Taggia, Mario Conio, commenta: “I tecnici di Regione ci hanno comunicato in questi giorni la chiusura. Nella consapevolezza dei disagi che verranno a crearsi sul piano dell’offerta turistica, soprattutto per l’imminente stagione estiva, le tempistiche sono dettate dal rispetto dei termini inderogabili imposti dal PNRR. Al termine dell’intervento, che prevede anche l’allargamento e l’innalzamento degli argini del torrente, avremo finalmente risolto un’annosa problematica sul piano idrogeologico. La sezione del torrente nel corso del tempo fu infatti drasticamente diminuita dall’intervento dell’uomo, con il risultato di creare un vero e proprio tappo alla foce. Avremo così un territorio più sicuro per le comunità di Arma e di Riva Ligure. Nei prossimi giorni verranno posizionati cartelli stradali integrativi per meglio convogliare il traffico ciclistico.”