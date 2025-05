La storia continua e, con un occhio al passato ed uno al futuro affidato alle nuove generazioni, torna a rivivere. Domenica 25 maggio oltre 500 dimore storiche in tutta Italia apriranno gratuitamente al pubblico in occasione della XV Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI), offrendo l’occasione di ripercorrere le vicende pubbliche e private che le attraversano. Un patrimonio artistico e culturale, in parte ancora poco conosciuto, fatto di castelli, rocche, ville, parchi e giardini, pronto a raccontarsi a chi vorrà riscoprire luoghi e atmosfere senza tempo.

Grande partecipazione delle dimore dell’alessandrino, con 6 dimore frale quali due alla loro prima partecipazione alla Giornata Nazionale ADSI: Palazzo Spinola Millelire, a Cassano Spinola, dimora del XVI secolo poi ampliata nei secoli che conserva una pregevole pinacoteca del barocco genovese del XVI e XVII secolo e Palazzo Terzano, una selle residenze più antiche del centro storico di Valenza dove, all’interno delle sue corti hanno preso vita le principali aziende orafe che, successivamente, sono diventate leader a livello mondiale. Le prenotazioni su internet al link https://www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/440377/xv-giornata-nazionale-a-d-s-i-25-maggio-2025/?lan=it

La Giornata Nazionale ADSI ha il patrocinio del Ministero della Cultura, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo e di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani. L’evento è inoltre realizzato con il contributo di Poste Italiane S.p.A. e ha come media partner TGR e Rai Pubblica Utilità.

In Piemonte hanno aderito all’iniziativa ventotto dimore, distribuite nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Torino. La Sezione ADSI Piemonte ringrazia i Soci proprietari delle dimore per la partecipazione, oltre a Reale Mutua Assicurazioni per il sostegno e ai patrocini della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Asti, Cuneo e Novara. Novità, la collaborazione con Arenaways.

Delle 28 dimore aperte in Piemonte, quattro aprono per la prima volta in occasione della Giornata Nazionale ADSI. Due in provincia di Alessandria. Palazzo Spinola Millelire, a Cassano Spinola, dimora dal XVI secolo appartenente alla famiglia Spinola, feudataria della zona. Restaurato nel 1624 da Claudio Spinola, fu ampliato e sopraelevato nel XIX secolo ad opera della famiglia Albini Millelire.

Fra le sue “chicche”, un’importante pinacoteca di Maestri del barocco Genovese del XVI/XVII sec.; e il parco impreziosito da essenze pregiate. A Valenza, Palazzo Terzano è una residenza dalla caratteristica struttura a “U” che si sviluppa su tre vie del centro storico. Nel Secondo dopoguerra negli interni delle sue corti hanno preso vita le principali aziende orafe che, successivamente, sono diventate leader a livello mondiale. Il cuneese vanta a Saluzzo la nuova apertura di Palazzo dei

Marchesi del Carretto che ne sono tuttora proprietari. Un gioiello barocco del centro storico, costruito tra Cinque e Seicento su preesistenze medievali, la cui facciata fu ridisegnata dall’architetto Gian Giacomo Plantery. Infine, nel Canavese (TO), debutta il Castello di Strambinello.

D’origine medievale, preserva mura merlate, torri e finestre a bifora, oggetto di un restauro conservativo avviato nel 1983 che è ancora in corso.

La Giornata Nazionale 2025 sarà anche l’occasione per presentare alcuni importanti restauri avviati grazie ai fondi del PNRR, nell’ambito dei bandi del Ministero della Cultura dedicati a parchi e giardini storici e quelli dedicati all’architettura rurale, finanziati dall’Unione Europea. Nel Pinerolese, Casa Lajolo aprirà il suo giardino, dove sono appena conclusi i lavori di adeguamento del sistema di irrigazione e illuminazione. In questa occasione verranno illustrate anche le iniziative intraprese per migliorare l’accessibilità, con l’obiettivo di favorire l’accoglienza e l’inclusione di tutti i visitatori. A Saluzzo nella Vigna di San Carlo – un complesso rurale della prima metà del Settecento, immerso nelle colline e testimone dell’antichissima tradizione viticola del territorio, in particolare legata al Pelaverga – è stato completato un intervento di restauro conservativo della chiesetta, mentre nei pressi di Pinerolo la Cappella di San Giovanni Battista, parte di un ampio compendio rurale appartenuto nel 1428 alla famiglia Nana, è stata oggetto di un significativo restauro dell’apparato

decorativo.

Numerosi eventi collaterali (alcuni dei quali a pagamento) fanno da corollario alle aperture previste per la Giornata: mostre di cimeli e collezioni private, degustazioni, presentazioni di volumi legati alle storie di famiglia, interessanti convegni su tematiche varie. Due comuni, Montemagno nell’astigiano e Pavarolo nel torinese, completeranno il programma con visite alle attrattive del territorio ed iniziative legate alla tradizione locale.

In molti casi è necessario prenotare la propria visita per recarsi alla dimora prescelta. Vedere il sito

www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/440377/ per maggiori informazioni.

LA VALENZA DELLA GIORNATA NAZIONALE ADSI

“Anche quest’anno celebriamo la Giornata Nazionale ADSI con orgoglio e consapevolezza” – dichiara

Sandor Gosztonyi, presidente ADSI, Sez. Piemonte e Valle d’Aosta. – “Orgoglio per la bellezza e la

storia che custodiamo, consapevolezza per la responsabilità che ogni proprietario assume nel

tramandare un bene che, pur essendo privato, appartiene alla collettività. Dietro ogni dimora storica

ci sono storie di tenacia, passione e sacrificio. I proprietari sono custodi silenziosi e attivi di un

patrimonio che, oltre a rappresentare l’identità culturale del nostro Paese, costituisce una vera e

propria industria non delocalizzabile. Un’industria che ancora oggi non viene riconosciuta e

sostenuta nel suo reale potenziale economico.

È tempo che istituzioni e società guardino a queste realtà per quello che sono: motori di sviluppo

locale, presìdi di bellezza e memoria, ma anche leve strategiche per un’economia sostenibile e

diffusa. Ogni dimora che apre le sue porte al pubblico non è solo un luogo da visitare, è un volano

che muove lavoro, artigianato, turismo e cultura.”

LA GIORNATA NAZIONALE SALE… IN VETTURA

Novità di quest’anno la collaborazione tra A.D.S.I. Piemonte e Valle d’Aosta e Arenaways, operatore

ferroviario privato che ha recentemente riattivato la linea Cuneo – Saluzzo – Savigliano.

Domenica 25 Maggio, in occasione dell’apertura straordinaria di Palazzo dei Marchesi del Carretto

e di Vigna San Carlo a Saluzzo, di Palazzo Muratori Cravetta a Savigliano e di Villa Oldofredi Tadini

a Cuneo, il normale biglietto da una corsa varrà come abbonamento giornaliero, permettendo

viaggi illimitati sulla linea “Savigliano-Cuneo via Saluzzo” per tutta la giornata, incluse le fermate

intermedie. Possibilità di acquisto anche a bordo treno con 1€ di supplemento (dettagli sul sito

Arenaways)

UN MUSEO DIFFUSO CHE TRAMANDA LA STORIA

La Giornata Nazionale A.D.S.I racconta, tramanda e valorizza la storia delle comunità locali “Il

patrimonio culturale privato in Italia rappresenta una risorsa fondamentale per lo sviluppo del

Paese. Con oltre 43.000 dimore storiche censite, il nostro Paese ospita il più grande museo diffuso

d’Italia” afferma Giacomo di Thiene, Presidente nazionale dell’Associazione Dimore Storiche

Italiane. “La nostra Giornata Nazionale è ormai una vera e propria tradizione che celebra la bellezza

e la storia italiana. Una manifestazione di cui andiamo molto fieri non solo per la quantità di pubblico

che oramai coinvolge, ma per la sua capacità di raccontare alla società e alle istituzioni l’impatto

occupazionale ed economico che i beni culturali generano sul territorio valorizzando tradizioni e

competenze locali; valorizzando la nostra memoria e a partire da essa contribuire allo sviluppo di un

futuro sostenibile in cui il capitale umano divenga un fattore strategico e aggiuntivo per la crescita”

conclude di Thiene.

I “NUMERI” DI UN’INDUSTRIA NON DELOCALIZZABILE

Circa 20 mila dimore storiche private accolgono visitatori nell’arco dell’anno a dimostrazione del

loro ruolo di attrattori culturali e turistici e della loro capillarità sul territorio. l’11% si trova nei

piccolissimi comuni con meno di 2.000 abitanti, il 17% in quelli con meno di 5.000 abitanti;

complessivamente il 54% è situato in centri abitati con meno di 20.000 residenti. Inoltre, una dimora

su quattro si trova in contesto rurale. Questi dati sottolineano l’importanza delle dimore storiche

nel contrastare lo spopolamento delle aree interne e favorire lo sviluppo delle imprese artigiane

legate alla manutenzione di questi beni oltre alla diversificazione dei flussi turistici, portando

benefici economici anche alle aree meno frequentate dai grandi circuiti internazionali. Negli ultimi

anni, infatti, il turismo di prossimità ha registrato una crescita significativa raggiungendo 34 milioni

di visitatori annui e offrendo nuove prospettive per la valorizzazione delle dimore storiche.

NOTA BENE: Ogni dimora ha propri orari e modalità, e molte visite richiedono la prenotazione

obbligatoria. Vedere www.associazionedimorestoricheitaliane.it/eventi-dimore/440377/ per

pianificare al meglio la Giornata.

ALESSANDRIA

Castello di Piovera, Alluvioni Piovera – sarà accessibile gratuitamente senza prenotazione il percorso

“TRA CULTURA E NATURA”, che comprende il parco del castello, le ex cantine vinicole e i musei

presenti nel parco. Su prenotazione saranno inoltre disponibili i percorsi “Raccontami il Castello”

(€13 adulti, € 7 bambini) e “Viaggio nel Tempo” (€11 adulti, €6 bambini) per accedere ai saloni interni

del castello al piano terra, primo e secondo. Castello di Rocca Grimalda – sarà possibile visitare gratuitamente il giardino all’italiana, la cappella

e il cortile del Castello. Due turni di visita guidati dalle proprietarie stesse: ore 10.00 e ore 15.30 con

prenotazione obbligatoria. Castello Sannazzaro, Giarole – saranno visitabili gratuitamente il parco, le cantine, la scuderia, i

sotterranei e il cortile interno. Su prenotazione ci sarà inoltre la possibilità di visita degli interni del

castello alle 11:30 e 15:30 (contributo €15 per gli adulti, €5 per i ragazzi) . Visita che da quest’anno

comprende anche il cosiddetto salotto d’estate, decorato nel 1735-1790. Palazzo Spinola Millelire, Cassano Spinola – saranno visitabili gratuitamente l’ingresso, il salone

principale e tre sale laterali, con visite guidate da prenotare sul sito ADSI. Disponibili per l’acquisto

anche dei libri sulla storia del Palazzo e sulla raccolta di opere d’arte che custodisce. Palazzo Terzano, Valenza – sarà possibile visitare gratuitamente i cortili, il giardino, il piano nobile

del palazzo e le cantine, guidati dai proprietari del palazzo. In programma anche presentazione di un

libro sulla storia del Palazzo, una esposizione di pianoforti d’epoca, una esposizione di auto della

Scuderia Ferrari e degustazione di prodotti del territorio. Tenuta La Marchesa, Novi Ligure – visita gratuita dei giardini intorno alla dimora, della cappella, della

limonaia con il museo del vino, della cantina storica del XVII secolo e di quella moderna. Disponibili a

pagamento visite guidate agli interni della dimora ed alle sue collezioni, orari 11-15-16 (€ 20 a

persona). Possibilità di degustazioni, su prenotazione.