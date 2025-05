I Derthona Awards 2025 si preparano a illuminare la città di Tortona con un evento che celebra l’Italia del gusto e le storie che la rendono grande.

Giovedì 22 maggio, alle 18:00, il Teatro Civico di Tortona, infatti, ospiterà la prima edizione di questo premio, ideato per dare spazio alle eccellenze gastronomiche con l’intento di valorizzare il patrimonio culinario e culturale nazionale.

Perché proprio Tortona? Non sappiamo dirlo, anche perché gli organizzatori dell’evento (che a quanto pare non è il Comune di Tortona) non ci sono stati ufficialmente comunicati, ma probabilmente qualcosa di più sarà possibile sapere giovedì sera, anche perché non sappiamo quali connessioni abbiamo questi rinomati chef con Tortona e con i nostri prodotti locali, visto che viene loro consegnato un premio col nome della nostra città.

I protagonisti della serata, infatti, sono nomi conosciuti della cucina e del gusto italiano almeno a livello nazionale se non internazionale.

Tra i protagonisti:

Iginio Massari, maestro della pasticceria italiana

Benedetta Rossi, volto della cucina casalinga che ha conquistato milioni di italiani

Cristiano Tomei, chef che usa la cucina per interpretare la società

Anna Zhang, vincitrice di MasterChef Italia 14, simbolo dell’incontro tra culture

Davide Oldani, chef che ha reso accessibile l’alta cucina

Franco Pepe, pizzaiolo che ha rivoluzionato la tradizione con coerenza e ricerca

Erika Gotta, chef che ha scelto la montagna come fonte di ispirazione.



I Derthona Awards verranno consegnati il giorno prima dell’avvio di “AssaggiaTortona 2025”, la rassegna enogastronomica storica della città.

Dal 23 al 25 maggio, infatti, Tortona diventerà il cuore pulsante dei sapori autentici, con 18 ristoratori, 16 vignaioli, 27 produttori a km 0 e 4 birrifici artigianali pronti a coinvolgere i visitatori in un viaggio sensoriale unico.

A Tortona, quindi, il giorno prima di Assaggia Tortona, vengono premiati cuochi noti a livello nazionale che si spera possano incontrare i nostri prodotti locali.

Una celebrazione del gusto che si trasformerà in un’esperienza culturale e conviviale, proiettando Tortona verso un futuro da protagonista nel panorama gastronomico italiano, anche se c’è da chiedersi quali collegamenti o attinenze possano avere questi cuochi di fama nazionale con i prodotti Tortonesi, visto che “Assaggia Tortona” è la rassegna dei prodotti locali.

La speranza è che questi cuochi, una volta a Tortona, come detto sopra, possano conoscere i prodotti e le ricette Tortonesi e che qualcuno possa informarli del grande patrimonio che abbiamo qui, che per altro è raccolto nel libro “Prodotti Tipici di Tortona e del Tortonese” disponibile su tutti gli stores.