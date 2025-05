Novi Ligure – Per celebrare il tradizionale appuntamento con i soci e le autorità, la sezione novese dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha organizzato una conferenza su un tema di grande attualità: “L’ambiente e i cambiamenti climatici”.

L’A.N.C., presieduta da Roberto Trentin, con il patrocinio del Comune di Novi Ligure e della Provincia di Alessandria, rappresentanti dal sindaco Rocchino Muliere e dal presidente Luigi Benzi, e da altri autorevoli ospiti, è affiancata nell’iniziativa dai Carabinieri del Comando Provinciale di Alessandria, della locale Compagnia e del Comando per la tutela ambientale e la sicurezza energetica di Alessandria, con il Capitano Piero Pasquino e il Luogotenente Massimiliano Mariscotti, comandante e vice comandante del Nucleo Operativo Ecologico di Alessandria.

Presenti anche la professoressa Paola Francesca Rivaro, oceanografa dell’Università di Genova e ricercatrice scientifica presso la base “Zucchelli” in Antartide, che ha relazionato i presenti presso la biblioteca civica su “Oceani e poli in un clima che cambia”, e l’ingegnere Elena Biorci, responsabile della sezione coordinamento tecnico e ambientale della Provincia di Alessandria, alla quale è stato affidato uno dei grandi temi d’attualità nel territorio, le “Fonti rinnovabili in provincia di Alessandria”.