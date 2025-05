SABATO 17 MAGGIO

Tortona: alle ore 9.30 nella sala Romita del Comune di Tortona, si terrà l’ultimo incontro del ciclo dedicato alle scuole “Uno, nessuno, centomila” sulle nuove sfide all’integrazione, gli alunni con disabilità e il progetto di vita tra famiglia, scuola e società civile. Il tema questa volta sarà “Dal dire al fare: esperienze di vita quotidiana a scuola”.

Tortona: fino al 24 maggio presso la Biblioteca civica mostra “…tra sogni e realtà” con l’esposizione di opere inedite realizzate in pittura ad olio di Maria Luisa Tonelli.

A qualche anno dalle apprezzate esposizioni, la pittrice Maria Luisa Tonelli propone una rassegna dei suoi ultimi lavori. Le nuove tele sono il risultato di una costante ricerca di uno stile personale in continua evoluzione con la trasposizione cromatica dei filtri emozionali dell’anima e del cuore.

Tortona: fino al 25 maggio in piazza Allende Luna Park

Tortona: fino al 28 settembre a Palazzo Guidobono dalle 16 alle 19 mostra del pittore tortonese Cesare Saccaggi (1868-1934), provenienti dalle civiche collezioni artistiche. Questa esposizione mira a restituire al grande pubblico, agli esperti e agli studiosi, un’importante testimonianza dell’arte europea tra verismo pittorico e simbolismo internazionale. L’iniziativa si collega alla recente acquisizione da parte dei Musei Reali di Torino della tela A Babilonia (Semiramide), realizzata nel 1905, opera che ha riscosso un notevole interesse e una significativa affluenza di visitatori.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Casasco: presso l’osservatorio astronomico Alle ore 18 si terrà una cerimonia durante la quale l’Osservatorio verrà intitolato all’Ing. Giancarlo Cornara, fondatore della struttura e recentemente scomparso. Alle ore 21 Giovanni Daglio presenterà il suo volume “E me paise”, che ricostruisce storia e tradizioni del comune di Dernice. La partecipazione è gratuita per i soci di Astronomia ed Ambiente APS. Per richiedere l’iscrizione all’Associazione bisogna compilare questo modulo

DOMENICA 18 MAGGIO

Tortona: dalle ore 14.30, presso l’Oratorio San Luigi Orione e il piazzale del Centro “Mater Dei”, si svolgerà la Festa dello Sport e delle Famiglie, evento che promuove le discipline sportive esistenti a Tortona, dedicato a giovani e giovanissimi, che avranno l’opportunità di scoprire e provare tutti gli sport rappresentati.

Pontecurone: alle 17 la chiesa “Bossi”, situata all’incrocio tra via G. Bossi e via Emilia la preziosa statua di Santa Maria delle Grazie farà ritorno nella sua storica dimora