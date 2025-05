A partire dalle ore 9:00 di domani, mercoledì 14 maggio, via Purgatorio sarà parzialmente chiusa al transito veicolare per consentire l’avanzamento dei lavori di realizzazione della Ciclovia Tirrenica, un progetto strategico volto a potenziare la mobilità sostenibile lungo la costa.

La chiusura interesserà il tratto compreso dall’inizio di via Purgatorio fino all’intersezione con via Biancheri. Durante il periodo dei lavori, che proseguiranno fino alla fine del mese di maggio, il traffico sarà deviato secondo i percorsi alternativi indicati dalla segnaletica temporanea predisposta sul posto. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare per tempo i propri spostamenti per ridurre al minimo i disagi.