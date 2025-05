La Liguria totalizza quest’anno Bandiere Blu in 33 Comuni, nessun’altra Regione, ancora una volta, ha fatto meglio. Un riconoscimento dato a 64 spiagge e a 16 approdi non solo per la qualità delle acque, ma anche per la sostenibilità e la qualità dell’accoglienza.

“Siamo orgogliosi del risultato che la Regione Liguria ha ottenuto – dice il presidente della Regione Liguria – Le nostre località balneari sono state premiate per le spiagge da sogno e la bellezza della sua costa: da Bordighera a Lerici nessuno in Italia ha un mare più blu che conferma anche per il 2025 il nostro primato. Gli operatori turistici possono fregiarsi di un tale riconoscimento grazie alla conduzione sostenibile del territorio e anche per portare avanti un’azione di promozione ad ampio raggio. Tutto ciò ci deve spingere a fare sempre meglio, come è stato fatto fino ad oggi. Un grazie a tutte le realtà degli enti locali e al comparto turistico e balneare che hanno lavorato e continuano a lavorare per fare in modo che migliaia di turisti continuino a venire in Liguria”.

“Le nostre coste sono un patrimonio da proteggere e valorizzare – aggiunge il vicepresidente della Regione con delega alla biodiversità – questo riconoscimento va letto anche in un’ottica di tutela della biodiversità marina e costiera che significa anche tutela del territorio che per noi è una priorità”.

“Faccio i complimenti alle amministrazioni che hanno confermato la Bandiera Blu – continua l’assessore regionale al Turismo – perché si sono distinte per soddisfare tutti i criteri di qualità richiesti per l’ottenimento di questo prestigioso riconoscimento”.

“Il prestigioso riconoscimento che assegna alla Liguria il record di bandiere blu anche per il 2025 collocandoci sul gradino più alto del podio – aggiunge l’assessore regionale all’Ambiente – è frutto anche di una buona qualità ambientale di cui il turismo può usufruire, confermando il ruolo chiave della Regione nel promuovere e sostenere gli interventi in questo settore. Un sentito ringraziamento va alle amministrazioni comunali che su questo territorio continuano a scommettere e sono impegnate in prima linea per garantire servizi territoriali e ambientali di qualità”.

Le Bandiere Blu ottenute confermano il mare eccellente negli ultimi quattro anni e l’efficienza della depurazione e della gestione del territorio. Le bandiere blu vengono assegnate sulla base di 32 criteri del Programma aggiornati periodicamente.

Di seguito l’elenco dei Comuni liguri Bandiera Blu 2025:

Imperia

– Bordighera

– Sanremo

– Riva Ligure

– Santo Stefano al Mare

– San Lorenzo al Mare

– Imperia

– Diano Marina

Savona

– Laigueglia

– Borghetto Santo Spirito

– Loano

– Pietra Ligure

– Borgio Verezzi

– Finale Ligure

– Noli

– Spotorno

– Bergeggi

– Savona

– Albissola Marina

– Albisola Superiore

– Celle Ligure

– Varazze

Genova

– Sori

– Recco

– Camogli

– Santa Margherita Ligure

– Chiavari

– Lavagna

– Sestri Levante

– Moneglia

La Spezia

– Framura

– Bonassola

– Levanto

– Lerici