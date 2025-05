Alessandria si prepara ad accogliere nuovamente “In piazza per un sogno”, l’evento benefico promosso dal Porsche Grup Nord-Ovest in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, il Comune e la Provincia di Alessandria e l’Associazione Castello di Piovera.

Domenica 25 maggio protagoniste assolute saranno le macchine sportive che coloreranno piazza Garibaldi a partire dalle ore 9.00: dalle storiche alle sportive più moderne, le auto saranno esposte al pubblico insieme al Pullman azzurro della Polizia, i mezzi della Protezione Civile e di Castellazzo Soccorso. Seguiranno la sfilata per le vie del centro e il tour per le colline della provincia e, per i più piccoli, sarà possibile vivere l’emozione di salire a bordo delle vetture, accompagnati dai soci del Club. Potranno inoltre interagire con i loro supereroi e i personaggi dei fumetti grazie all’Associazione Culturale AKIBACON che sarà presente in piazza insieme all’associazione Mati per rallegrare l’atmosfera con i cosplayer.

«Abbiamo scelto di unire la nostra passione per le auto a ciò che più conta: il benessere dei bambini. – afferma Sergio Basile, Presidente Porsche Grup Nord-Ovest – “In piazza per un sogno” trasforma uno spazio pubblico in un luogo di relazione, sinergia e solidarietà. Domenica saranno presenti quasi cento vetture provenienti da tutto il Nord Italia: sarà una giornata di festa, spensieratezza e divertimento, ma con un sogno nel cuore, quello di fare del bene attraverso un gesto concreto».

L’obiettivo dell’iniziativa è infatti sostenere la raccolta fondi per l’acquisto di un innovativo sistema di videocistoscopia pediatrica ad alta definizione da destinare alla Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” dell’AOU AL, diretta dal Dott Alessio Pini Prato. Il nuovo sistema permetterà diagnosi ancora più accurate e procedure mininvasive nei bambini affetti da patologie urologiche. Si tratta di uno strumento diagnostico fondamentale per valutare in modo preciso la funzionalità della vescica e dell’uretra nei pazienti pediatrici. Permette di riconoscere l’origine di disturbi urinari come incontinenza, minzione frequente o dolorosa, difficoltà nello svuotamento della vescica e infezioni ricorrenti. Si rivela essenziale in particolare per bambini affetti da patologie neurologiche, malformazioni congenite o condizioni complesse che possono compromettere la funzionalità urinaria e portare a danni renali. «Ogni anno oltre cento bambini affetti da disturbi urinari legati a problematiche malformative o funzionali vengono trattati dalla nostra struttura – ricorda il Dr Alessio Pini Prato – e più di duecento accedono al nostro ambulatorio. Questo nuovo sistema di videocistoscopia rappresenta un salto di qualità per la diagnosi e il trattamento di molte di queste condizioni. È uno strumento che ci permetterà di raddoppiare l’attività ambulatoriale e migliorare la presa in carico dei nostri piccoli pazienti. Mi piace inoltre ricordare che due giorni dopo l’inaugurazione del laser di ultima generazione donato lo scorso anno dal Porsche Grup Nord-Ovest siamo stati contattati da una famiglia dalla Sicilia, segno tangibile di quanto sia importante questa attività e venga riconosciuta anche oltre i confini regionali».

La giornata sarà anche l’occasione per promuovere la cultura della solidarietà tra le nuove generazioni: l’evento vedrà infatti il coinvolgimento attivo delle scuole e di numerose associazioni del territorio, in un clima di festa che unisce sport, passione e attenzione ai più fragili.

“In piazza per un sogno” rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra cittadini, istituzioni, appassionati e professionisti della salute: un sogno che diventa realtà grazie alla forza della comunità. «La collaborazione tra pubblico e privato rappresenta un pilastro fondamentale per garantire una costante innovazione tecnologica all’interno dell’ospedale – spiega Valter Alpe, Direttore Generale AOU AL – e rafforzare il sistema sanitario. Iniziative come questa dimostrano che è possibile coniugare momenti di svago con un obiettivo nobile: sostenere concretamente la salute dei più piccoli. Mi complimento con gli organizzatori per essere riusciti a mettere a sistema, con grande impegno e adesione, una raccolta fondi che coinvolge l’intera comunità attraverso attività ludiche, dimostrando come la solidarietà possa nascere anche dal gioco e dalla passione».

«Piazza Garibaldi il prossimo 25 maggio sarà teatro di un evento, anzi possiamo senz’altro definirla una grande festa inclusiva che ha ottenuto il patrocinio della Città di Alessandria, perché “In piazza per un sogno” anche quest’anno saprà offrire un sorriso alle bambine e ai bambini che diventeranno “co-piloti” a bordo di magnifiche auto sportive. – dichiara il Vicesindaco di Alessandria Giovanni Barosini – Come Amministrazione Comunale siamo ben lieti di compartecipare a questa splendida iniziativa benefica organizzata dall’associazione Porsche Grup Nord Ovest affiancata dall’associazione Castelpiovera, unite sia nella finalità di raccogliere fondi destinati all’acquisto di strumento medicali l’Ospedaletto Pediatrico di Alessandria, una eccellenza di cui giustamente meniamo avanti, sia in quella di offrire una giornata di gioia e serenità con un tour per le colline monferrine; bene ricordare il prezioso apporto fornito dal Comune, non soltanto la collaborazione della Polizia Locale e dell’Inclusive Manager».

In piazza sarà infine presente l’Associazione Castelpiovera che da sempre accompagna i membri del Porsche Grup Nord Ovest nella loro attività benefica: «In oltre quindicimila giorni di attività abbiamo raccolto più di diecimila disegni di bambini, che esporremo in una mostra dedicata. Durante l’evento saremo presenti in piazza con uno stand pensato per accogliere i più piccoli e dare spazio alla loro creatività. Basta un segno, un gesto semplice: da quel segno nasce un seme, che noi trasformiamo in un albero. È così che l’arte diventa cura e la fantasia si fa strumento di speranza» ricorda il Conte Niccolò Calvi di Bergolo.