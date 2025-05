A margine dei Derthona awards, nella giornata di ieri, giovedì 22 maggio l’assessore alla Cultura Fabio Morreale insieme a all’autore Angelo Bottiroli, hanno regalato a Benedetta Rossi l’unico libro finora esistente che illustra tutti i prodotti di Tortona disponibile su Amazon, Mondadori, Feltrinelli e tutti gli stores oltre che 600 librerie italiane fra cui Namasté a Tortona e presso l’edicola di piazza Duomo.

Il volume di 134 pagine dal titolo appunto “Prodotti tipici e ricette di Tortona e del Tortonese, oltre ad essere l’unico testo che raggruppa tutti i prodotti locali della zona con le ricette tipiche Tortonesi, comprende una mini guida Turistica di 27 pagine su Tortona e 21 pagine dedicati ai Comuni della zona con maggiore attrazione turistica.

Benedetta Rossi ha ringraziato dell’omaggio che leggerà molto volentieri e chissà che un domani in televisione non posa essere attratta da qualche piatto “nostrano” e magari con qualche sua modifica, o integrale, possa proporlo al grande pubblico.

Per ora questo piccolo tassello si aggiunge al grande lavoro di valorizzare prodotti a livello nazionale e per fare questo è indispensabile avere un testo che li raggruppa tutti come può essere appunto quello donato a Benedetta Rossi dove si narra anche la storia del Derthona Timorasso, delle pesche, delle ciliegie, del formaggio Montebore e di tutti gli altri 21 prodotti tipici della zona e si illustrano 15 ricette tipiche di Tortona e dintorni