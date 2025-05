Rivieracqua informa che l’intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta sottomarina dell’acquedotto del Roja, iniziato nella giornata di mercoledì 28 maggio, proseguirà anche nel pomeriggio di oggi, giovedì 29, a causa di una seconda rottura.

I tecnici sono attualmente impegnati nella riparazione di un ulteriore danno alla tubatura. Per consentire l’esecuzione in sicurezza delle operazioni, l’erogazione dell’acqua sarà temporaneamente sospesa per alcune ore nel pomeriggio.

L’azienda assicura che saranno adottate tutte le misure necessarie per limitare al massimo l’impatto sull’utenza e garantire il ripristino del servizio nel più breve tempo possibile.