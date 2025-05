Un pomeriggio di attività e sport aperto a per tutti, il prossimo venerdì 6 giugno dalle ore 15,00 al Parco Carrà, perla presentazione della riqualificazione dello skate park, realizzato dal Comune di Alessandria anche grazie al contributo di Alegas, società del Gruppo Iren.

Il restyling dell’area rappresenta un concreto investimento nel miglioramento della qualità urbana e nella promozione dello sport giovanile, grazie alla realizzazione di una recinzione perimetrale e all’installazione di strutture pensate per le esigenze degli skater.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, dalle 15:30 lo skate park si trasformerà in un’area festival aperta a tutta la cittadinanza con musica dal vivo, attività artistiche, momenti ludici per bambini e famiglie, laboratori creativi e iniziative legate alla cultura urbana.

Il programma prevede un ricco calendario di attività gratuite: dalle lezioni introduttive per bambini e ragazzi guidate da coach qualificati, all’esibizione di atleti professionisti, fino a uno show-contest aperto ai giovani rider dai 12 ai 20 anni, con premi e gadget dedicati ai migliori skater.

A chiudere la giornata alle 19,00 un grande “Skate Showdown” dove si potranno ammirare performance coreografate dai migliori skaters alessandrini, e non solo.

“Restituire alla collettività, ai più giovani, uno spicchio di città riqualificato e destinato all’attività fisica e al gioco è un onore”, dichiara l’Assessora Vittoria Oneto con delega allo Sport e Impiantistica Sportiva, “Come amministrazione abbiamo ben presente quanto luoghi di aggregazione come questo possano fare la differenza e un dialogo proficuo con aziende e cittadini può fare in modo che riqualificazioni simili siano sempre più frequenti”.

“Crediamo nel valore delle collaborazioni locali e nella possibilità di generare impatto positivo sul territorio, attraverso progetti concreti, sostenibili e rivolti ai giovani”, commenta Ezio Sestini Presidente di Alegas, “La riqualificazione dello skate park e l’evento che abbiamo organizzato per il 6 giugno, vanno esattamente in questa direzione: un modo per ribadire il nostro impegno per una città più dinamica, vivibile e vicina alle nuove generazioni”.

Il programma completo della manifestazione del 6 giugno è disponibile sul sito Alegas.it e alla pagina web https://www.irenbooking.it/nuova-energia-skate-park, dove è possibile anche iscriversi alle masterclass e ai laboratori del pomeriggio.

