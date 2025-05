È stato identificato e ha provveduto al risarcimento il responsabile del danneggiamento a un veicolo avvenuto nella tarda mattinata di martedì 20 maggio nel centro cittadino.

L’episodio ha avuto origine in seguito a un alterco tra due automobilisti per motivi di viabilità; uno dei due, cittadino tedesco in visita turistica, ha poi parcheggiato la propria auto in Viale Lungo Po per recarsi in centro storico e al ritorno ha trovato la fiancata del veicolo danneggiata da un oggetto appuntito. Dopo aver segnalato il fatto a una pattuglia della Polizia Locale presente in zona, sono state avviate le verifiche attraverso i sistemi di videosorveglianza, che hanno permesso di identificare l’autore del gesto: un uomo di 68 anni residente a Casale Monferrato. Quest’ultimo, convocato presso il Comando, ha ammesso le proprie responsabilità e si è dichiarato disponibile a risarcire il danno.

Grazie alla mediazione della Polizia Locale e alla quantificazione del danno da parte di una carrozzeria cittadina, le parti hanno raggiunto un accordo, chiudendo la vicenda senza ulteriori conseguenze giudiziarie, trattandosi di un reato procedibile a querela di parte.

Il Vice Sindaco Luca Novelli ha dichiarato: “L’efficacia e la rapidità dell’intervento sono state rese possibili dalla recente implementazione del sistema di videosorveglianza comunale, finanziato con risorse dell’Amministrazione e fondi ottenuti tramite bandi per la sicurezza urbana. Un ausilio importante per il prezioso lavoro dei nostri agenti che è stato apprezzato e riconosciuto con gratitudine dai turisti protagonisti di questa disavventura a lieto fine”.