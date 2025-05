Il Consiglio Comunale presieduto da Giovanni Ferrari Cuniolo (nella foto) è convocato in seduta ordinaria per il giorno 27 maggio 2025 alle ore 21:00, presso la sala consiliare del Palazzo Comunale in Corso Alessandria 62, con il collegamento alla diretta streaming sul sito del Comune di Tortona, con il seguente ordine del giorno delle proposte in discussione e/o approvazione:

1. Articolo 66 del regolamento del Consiglio Comunale: comunicazioni del Presidente

2. Disposizione di efficacia della variante semplificata al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 bis comma 6 della l.r. 56/77 e dell’art. 19 commi 2 e 3 del d.p.r. 327/2011 – Introduzione negli elaborati di piano del canale di derivazione e dell’argine realizzati in località Montemerla

3. Presa in carico opere di urbanizzazione primaria e accettazione delle aree a standard previste nell’ambito di un Piano Esecutivo Convenzionato in zona residenziale C2, in viale Emilio Bassi

4. Presa in carico opere di urbanizzazione primaria e accettazione delle aree a standard previste nell’ambito di un Piano Esecutivo Convenzionato in zona residenziale C1.2.3. in fraz. Vho- Tortona

5. Modificazione al P.R.G.C. ai sensi art. 17, comma 12 l.r. 56/77 e s.m.i. in zona industriale con obbligo di SUE unitario D3o

6. Interrogazione presentata dai consiglieri Balossino Alberto, Agosti Gianfranco, Galanzino Gianfrancesco, Franzosi Lisa, Fara Davide: “Accessibilità del trasporto pubblico per anziani e persone con disabilita’”

7. Interrogazione presentata dai consiglieri Balossino Alberto, Agosti Gianfranco, Galanzino Gianfrancesco, Franzosi Lisa, Fara Davide: “Richiesta aggiornamenti sul piano del verde, decoro urbano e manutenzione degli spazi pubblici”

8. Interrogazione presentata dai consiglieri Fara Davide, Agosti Gianfranco, Franzosi Lisa, Galanzino Gianfrancesco, Balossino Alberto: “Intervento di manutenzione cavalcavia stradale statale 35”

9. Mozione presentata dal consigliere Galanzino Gianfrancesco: “Mantenimento sequestro di carbonio”.