Domani, venerdì 23 maggio, alle ore 17:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina (piazza Martiri della Libertà 3), si terrà l’ultimo appuntamento del terzo ciclo de I Venerdì della Conoscenza, il progetto culturale promosso dall’Amministrazione Comunale con il contributo e il patrocinio di Regione Liguria.

Il tema dell’incontro sarà particolarmente attuale e strategico: “Acqua ed Energia: sfide per un futuro sostenibile. Storie di troppa acqua e troppo poca acqua”. L’incontro affronterà le grandi trasformazioni in atto nel rapporto tra risorse naturali e sviluppo tecnologico, con particolare attenzione agli effetti dei cambiamenti climatici sulla disponibilità e sulla gestione dell’acqua e dell’energia.

Piogge torrenziali e lunghi periodi di siccità mettono sotto pressione le falde acquifere e accrescono il rischio di incendi devastanti. In questo contesto, non basta limitarsi a ridurre le perdite delle reti idriche: diventa fondamentale ripensare l’intero sistema di approvvigionamento e consumo delle risorse. Sarà necessario interrogarsi sulle potenzialità offerte da tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale, i materiali intelligenti e la digitalizzazione avanzata, in grado di migliorare la capacità di previsione, gestione e mitigazione dei fenomeni naturali estremi.

Durante l’incontro interverranno tre figure di primo piano del mondo scientifico.

Parteciperà Antonello Provenzale, Laurea e PHD, Direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del CNR. Nel 1997 ha ricevuto il Golden Badge Award della European Geophysical Society, Dozor Fellow dell’Università Ben Gurion, Visiting Fellow dell’Università del Colorado, professore invitato all’Ecole Normale Superieure di Parigi. Membro corrispondente dell’Accademia delle Scienze di Torino.

Presente anche Luca Ferraris, Laurea in Ingegneria ambientale e territoriale, PHD in monitoraggio ambientale, Vice presidente della Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Professore aggregato all’Università di Genova. membro esecutivo dell’Editorial Board della rivista “Natural Hazards and Earth System Science.

Inoltre interverrà Ruggero Casacchia, Geologo, ricercatore del CNR, già Presidente dell’Associazione Italiana per il “Remote Sensing”, Membro del Progetto Foresight del CNR.

A moderare il confronto sarà Giorgio Einaudi, Fisico, Direttore Scientifico del Progetto Foresight del CNR, Membro della Fondazione Comitans, già Professore all’Università di Pisa e Consigliere Scientifico all’Ambasciata Italiana a Washington.

Anche questo appuntamento conferma la grande attenzione riservata al coinvolgimento delle giovani generazioni, grazie alla partecipazione attiva degli studenti dell’Istituto G. Ruffini, del Liceo G.P. Vieusseux e dell’Università degli Studi di Genova.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e successivamente disponibile in differita sulla piattaforma del Comune di Diano Marina all’indirizzo https://dianomarina.consiglicloud.it/archive. La partecipazione è gratuita, ma i posti in sala sono limitati: è quindi consigliata la prenotazione scrivendo a cultura@comune.dianomarina.im.it o registrandosi su Eventbrite al link https://lc.cx/fC3-QG.

I giornalisti interessati potranno accreditarsi tramite la piattaforma nazionale per la formazione continua, con riconoscimento di crediti formativi.

L’appuntamento del 23 maggio rappresenta un’occasione preziosa per approfondire temi fondamentali e per riflettere, insieme a esperti e ricercatori, su come affrontare le sfide ambientali e tecnologiche dei prossimi decenni.