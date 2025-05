Novi Ligure – Informare e sensibilizzare sui rischi delle truffe, un fenomeno che oggi colpisce principalmente le persone più fragili, è stato l’obiettivo dell’incontro tenutosi al Circolo Ilva. L’iniziativa, promossa dal circolo in collaborazione con il locale Comando Stazione dei Carabinieri, è stata un’occasione per informare la cittadinanza su come riconoscere e difendersi dalle insidie e dai rischi delle truffe, con un focus particolare su quelle rivolte alle categorie più vulnerabili, come gli anziani.

Il Comandante di Stazione, Luogotenente Marco Pingaro, ha fornito consigli e strategie per prevenire i raggiri telefonici e digitali e le frodi che si verificano anche in luoghi frequentati nella quotidianità, mentre Serena Laguzzi, esperta di comunicazione social, ha offerto consigli tecnici sulla materia.

L’obiettivo dell’incontro, oltre a fornire informazioni ai cittadini, è stato raccogliere spunti per orientare al meglio le attività di contrasto.

«La collaborazione tra la comunità, i Carabinieri e le forze dell’ordine è fondamentale per creare un ambiente più sicuro e consapevole, dove tutti possono riconoscere e contrastare le minacce delle truffe e dei raggiri» ha precisato il Capitano Maurizio Mistretta, Comandante della locale Compagnia, intervenuto a margine per rispondere alle curiosità e alle domande proposte.

Un’ulteriore opportunità per imparare a difendersi e a proteggere i più vulnerabili, passando da pochi e semplici consigli e dall’importanza dell’informazione.