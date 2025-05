Si informa che è aperto il bando per richiedere l’agevolazione sulla TARI (Tassa sui Rifiuti) corrispettiva per l’anno 2025. L’iniziativa è destinata alle utenze domestiche residenti nel Comune con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 24.000 euro. Le domande devono essere presentate entro la scadenza del 3 giugno 2025.

Requisiti per l’accesso

Possono beneficiare dell’agevolazione i nuclei familiari residenti che, oltre a possedere un ISEE valido entro la soglia indicata, rientrano in una delle seguenti categorie:

Nucleo con un unico componente di età superiore ai 65 anni.

Nucleo con due componenti entrambi di età superiore ai 75 anni.

Nucleo con presenza di un componente con invalidità permanente certificata.

Nucleo monogenitoriale con figli minori a carico.

Nucleo con tre o più figli a carico.

È inoltre requisito indispensabile la regolarità nei pagamenti della TARI relativa agli anni precedenti.

Entità dell’agevolazione

La riduzione viene applicata sulla quota variabile della tariffa e varia in base alla fascia ISEE:

ISEE da 0 a 10.140 euro: Riduzione del 75%.

ISEE da 10.141 a 18.000 euro: Riduzione del 55%.

ISEE da 18.001 a 24.000 euro: Riduzione del 40%.

L’agevolazione spettante sarà applicata direttamente in bolletta per i beneficiari.

Modalità e termini di presentazione della domanda La domanda, corredata dall’attestazione ISEE 2025 (o ISEE Corrente), da un documento d’identità valido del richiedente e dall’eventuale certificazione di invalidità, deve pervenire entro il 3 giugno 2025 tramite email all’indirizzo agevolazionetari@comune.noviligure.al.it, allegando il modulo di domanda (scaricabile dal sito comunale) e i documenti richiesti in formato PDF. Il modulo cartaceo può essere ritirato presso lo sportello dell’Ufficio Affari Sociali, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.

Graduatoria e assegnazione Successivamente alla scadenza del bando, verrà stilata una graduatoria degli aventi diritto (prevista dopo il 22 giugno 2025).

Informazioni Per chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Affari Sociali del Comune di Novi Ligure:

Email: aff.sociali@comune.noviligure.al.it

Telefono: 0143 772278 – 0143 772253

La modulistica necessaria è reperibile sul sito istituzionale del Comune