Lo scorso 4 aprile si è celebrata la Notte della Geografia 2025, in occasione della qualecinque Gruppi FAI Giovani della Liguria, insieme all’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) Liguria e al Dipartimento di Scienze Politiche e Internazionali dell’Università di Genova (DISPI) hanno presentato un evento unico nel suo genere: Paesaggi Rivelati: Viaggi nel Tempo.

Il prossimo sabato 10 maggio toccherà al Gruppo FAI Giovani di Imperia, che in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi Monumentali d’Italia invita tutti gli iscritti e gli amici del FAI al Museo Bicknell di Bordighera per continuare a viaggiare nel tempo e nel paesaggio.

Il viaggio si inserirà in un evento più ampio organizzato dall’IISL Istituto Internazionale di Studi Liguri, “padrone di casa” del Museo Bicknell: Dal patrimonio IISL al territorio – borghi, paesaggio e dinamiche turistiche tra le Alpi e il Mediterraneo, che vedrà riunirsi in convegno, sotto la direzione della dottoressa Daniela Gandolfi, esperti e ricercatori dell’IISL, delle Università di Genova, Trento, Roma Tre, Milano Bicocca e del CNR di Torino. Per partecipare non è richiesta la prenotazione ma si andrà ad esaurimento posti (che non sono tantissimi, il Museo è piccolo).

Alle ore 15 inizierà l’evento organizzato dal Gruppo FAI Giovani di Imperia, Paesaggi Rivelati: Viaggi nel Tempo – Bordighera. Ci si radunerà nel giardino del Museo in Via Romana 39, per riscoprire storia, arte e paesaggio attraverso un percorso di photo-walking tra il Museo Bicknell, la via Romana con le sue ville, i Giardini Moreno, Bordighera Alta, il giardino della Villa di Pompeo Mariani, casa d’artista tra le più importanti nel panorama mondiale, all’inizio del celebre Beudo dipinto da Monet. Si osserveranno alcuni alberi monumentali (dal meraviglioso Ficus magnolioides del Bicknell al Pinus canariensis dei Giardini Moreno), si parlerà dei cambiamenti del paesaggio e del territorio, di storia, arte e cultura e di tanti personaggi legati al Grand Tour che hanno visitato Bordighera.

La passeggiata avrà una durata di 2 ore circa: si prega di indossare scarpe con suola ruvida adatta a camminare su fondo a tratti irregolare. Si consiglia di portare con sé la propria macchina fotografica di fiducia, o in alternativa uno smartphone, per immortalare i momenti più suggestivi del percorso. Per partecipare è necessaria la prenotazione, inviando una mail a imperia@faigiovani.fondoambiente.it.