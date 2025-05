La camminata è un’attività fisica semplice, accessibile e altamente efficace nel ridurre il rischio cardiovascolare. Camminare regolarmente contribuisce a mantenere il cuore sano, migliorare la circolazione e abbassare i livelli di colesterolo e pressione sanguigna. Studi scientifici hanno dimostrato che anche brevi passeggiate quotidiane possono avere un impatto significativo sulla salute cardiovascolare.

Uno dei principali vantaggi della camminata è che favorisce la perdita di peso, un fattore chiave nella prevenzione delle malattie cardiache. Inoltre, camminare stimola la produzione di endorfine, migliorando l’umore e riducendo lo stress, entrambi fattori che possono influenzare negativamente la salute del cuore.

Per sapere come ottenere i massimi benefici basta partecipare alla camminata di sabato 10 maggio organizzata dal Rotary Club di Tortona “Il Rotary per la salute”

La partenza da Piazza Malaspina è prevista per le ore 9,30. Il percorso di circa 5 Km verrà eseguito proprio come indicato nelle linee guida del Ministero della Salute per diventare una vera e propria cura.

La CRI ed i medici rotariani saranno a disposizione per misurare i parametri di pressione e saturazione e fornire consigli per uno stile di vita salutare.

In casi di maltempo la camminata verrà svolta il sabato successivo.