Le strategie politiche messe in atto dal Comune di Acqui Terme per promuovere il turismo come motore economico hanno dato i loro frutti. La promozione di eventi e campagne pubblicitarie per attrarre i visitatori si è scoperta vincente rispetto ad altre regolamentazioni. Indubbiamente la sostenibilità e la responsabilità sociale hanno consentito un flusso turistico adeguato, rispettando le risorse naturali e culturali. L’aver investito sulla promozione della cultura locale, sulle tradizioni e sul patrimonio storico ha rafforzato, non solo l’identità nazionale, ma ha attratto visitatori interessati all’autenticità e al prestigio dei settori: enogastronomico, ambientale e culturale. Questa Amministrazione è attenta all’evoluzione dell’agronomia e si schiera contro ogni forma di trasformazione genetica che miri a contaminare le nostre eccellenze alimentari.



Il Comune di Acqui Terme registra con soddisfazione i dati relativi ai flussi turistici e all’offerta ricettiva nel periodo 2022–2024, forniti dall’Osservatorio Turistico Regionale della Provincia di Alessandria. I numeri parlano chiaro: Acqui Terme e il suo bacino turistico, che comprende 28 Comuni del territorio acquese, confermano un trend di crescita solido e incoraggiante, frutto di una strategia condivisa, e valorizzazione costante delle eccellenze locali, dell’enogastronomia, del paesaggio, delle passeggiate e dei percorsi bike che si affacciano sul paesaggio vitivinicolo patrimonio Unesco e sulle tradizioni e sulla cultura.

Strutture ricettive in forte espansione



Nel triennio 2022–2024, il numero delle strutture ricettive nella sola Acqui Terme è aumentato del 31%, mentre i posti letto sono cresciuti del 5%, passando da 1.391 a 1.457. Ancora più marcato è l’incremento nel resto del bacino acquese, dove le strutture sono aumentate del 58% e i letti del 24%, segnale evidente di una crescente attrattività dell’intero territorio.



Arrivi e presenze: una crescita continua

I dati sugli arrivi e le presenze confermano il trend positivo: Acqui Terme ha registrato nel 2024 un incremento del 16% negli arrivi e del 10% nelle presenze rispetto al 2022. Il bacino acquese mostra una dinamica simile, con un +14% di arrivi e un +13% di presenze. Si tratta di numeri che testimoniano un’ottima capacità di attrazione e fidelizzazione dei visitatori.



Una permanenza media stabile e qualificata

Anche la permanenza media dei turisti si mantiene su buoni livelli, attestandosi nel 2024 a 2,38 giorni, in linea con gli anni precedenti. Un dato che indica non solo una costante permanenza, ma anche un crescente interesse verso le opportunità culturali, termali, enogastronomiche e naturalistiche che Acqui Terme e il suo territorio offrono.

Un turismo sempre più internazionale

Un altro elemento di grande rilievo è la crescita della componente estera: nel 2024 il 44% degli arrivi e il 47% delle presenze provengono da turisti stranieri, a conferma dell’appeal internazionale della nostra città.

Un ringraziamento agli operatori e alla comunità

L’Amministrazione Comunale ringrazia gli operatori del settore, le associazioni e l’intera comunità per l’impegno e la collaborazione che hanno reso possibile questo percorso di crescita. I risultati ottenuti sono un incoraggiamento a continuare a investire nella qualità dell’accoglienza e nella promozione integrata del territorio.

Acqui Terme è sempre più un punto di riferimento per il turismo nel Piemonte meridionale. Una destinazione che cresce, accoglie e guarda al futuro con fiducia.

L’Assessore all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Rossana Benazzo

L’Assessore al Turismo e Commercio Michele Gallizzi