‘NON È PIRANDELLO’,la rassegna di spettacoli 2024-2025 del Teatro della Juta di Arquata Scrivia e del Teatro Civico di Gavi, allarga il campo e coinvolge anche la danza contemporanea con lo spettacolo MISSING OUTS al Teatro Civico di Gavi venerdì 11 aprile.

Tutti noi conduciamo due vite, quella che viviamo e un’altra, una vita parallela, che non realizziamo mai, che viviamo nella nostra mente. La chiamiamo vita non vissuta perché, in qualche modo, crediamo che avremmo potuto viverla ma per qualche motivo non è stato possibile…” Missing Outs riflette sulla proiezione di sé e sulla frustrazione di non essere stati, sulle risposte che non abbiamo dato al momento giusto o anche solo sulla scelta del piatto giusto in un menù troppo vasto.

Insomma uno spettacolo che affronta il tema della nevrosi contemporanea per quelle che consideriamo “occasioni perse”.



Il performer in scena si rapporta, appunto, con una costante proiezione, rispetto alla quale è ombra e negativo. L’azione performativa è un continuo provare ad avere voce in capitolo in quella che vuole essere la proiezione della propria vita; e quindi il doppiaggio cinematografico si presta come dispositivo scenico che meglio descrive l’idea di Missing Outs, la metafora del tentativo di prendere voce in una proiezione che tuttavia non è la realtà.

Ideazione e regia di Elisabetta Consonni, con Daniele Pennati. Elisabetta Consonni, laureata in comunicazione e diplomata presso The Place di Londra, con i suoi lavori mira a espandere la pratica della coreografia, creando sistemi di movimento e di relazioni per leggere ed abitare il mondo.





Lo spettacolo è un’iniziativa di Fondazione Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito e della rassegna di danza “We Speak Dance”, in collaborazione con Lavanderia a Vapore, Progetto Zoran, Tecnologia Filosofica e Associazione Andromeda.

INIZIO SPETTACOLO ORE 21.

La stagione teatrale 2024-25 è realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo nell’ambito del progetto Corto Circuito. Con il sostegno di Fondazione CRT, Regione Piemonte e dei Comuni di Gavi e Arquata Scrivia.

Collaborano inoltre, come partners, il Consorzio “Le Botteghe Di Arquata”, Abilitando Onlus e il

DLF – Dopolavoro Ferroviario Alessandria e Asti.

BIGLIETTERIA STAGIONE TEATRALE ARQUATA E GAVI 2024-25

Biglietto intero € 12

Biglietto per associazioni in convenzione e under 25 € 10

Biglietto per under 18 € 8

PUNTI VENDITA: IL GIARDINO DELLE IDEE, Via Libarna 132 Arquata Scrivia

PASTICCERIA LA PIEVE, Via Mameli 20 Gavi ON LINE su Dyticket.it al link

https://www.diyticket.it/festivals/606/non-e-pirandello-stagione-teatrale-2024-2025

per info, prenotazioni, abbonamenti e carnet

Direttore Artistico Vincenzo Ventriglia 345.0604219; teatrodellajuta@gmail.com www.teatrodellajuta.it; www.accademiadellajuta.it; ufficio stampa: comunicazione.teatrodellajuta@gmail.com