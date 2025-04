Questa sera, mercoledì 9 aprile, un uomo di circa 60 anni è rimasto incastrato con gli arti inferiori tra le lame di una motozappa a Montevalenza. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118 che hanno lavorato congiuntamente per liberarlo. L’uomo, in gravi condizioni, è quindi stato trasferito al CTO in elisoccorso

Correlati