Venerdì 11 aprile 2025 – Ore 21.00

Teatro Sociale, SOMS – Via Piave 4, Sale (AL)

L’ATTESA – Tre donne portavoce di memoria

Tre donne si fanno portavoce di una memoria che diventa un atto d’amore, costruendo un mosaico di ricordi personali che risplende della forza del loro legame. Con una devozione che non conosce confini, raccontano momenti di grande delicatezza, per dare un senso ad una perdita che non trova pace, cercando parole e gesti che possano trasformare il vuoto. All’interno di questi racconti emerge anche un discorso più ampio, che sfida la nostra visione della guerra.

Non uno spettacolo ma un modo forse nuovo per non dimenticare o almeno per ricordare, ogni tanto.

A cura della Compagnia Teatrale I Grani di Sale.

Con: Federica Baldi, Daniela Sicbaldi, Laura Zanotti

Musica scelta e interpretata al pianoforte da Fausto Villa

Regia di Davide Sannia.

Lo spettacolo rientra nella serie di eventi “La conoscenza è libertà – Aspettando il 25 aprile” organizzati da Associazione Impegno Culturale Odv in collaborazione con SOMS di Sale e CSVAA. Gode del patrocinio e contributo del Comune di Sale e del patrocinio della Provincia di Alessandria.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti