Sabato scorso, 5 aprile, ben 55 porsche si sono date appuntamento in piazza duomo a Tortona a sostegno dell’ospedale pediatrico Cesare Arrigo di Alessandria. Presenti il Presidente del.Club PorscheGrupNordOvest Sergio Basile, l’assessore Fabio Morreale ed il Filippo Incerti dell’ospedale Pediatrico.

Moltissime le persone in piazza ed in via Emilia per la sfilata. La giornata è proseguita con un tour con tappa a Cabella Ligure, altro Comune Patrocinante ed infine al Castello di Piovera sede del Club. ‎