Grave incidente stradale, questa mattina, martedì 1° aprile, sulla “Bretella” dell’A/7, poco dopo la frazione di Rivalta Scrivia. Per cause ancora in corso di accertamento un uomo alla guida di un Suv Q8 AS diretto verso il casello di Novi Ligure ha tamponato violentemente un camion che procedeva davanti a lui e trasportava materiale di carpenteria,

L’impatto è stato devastante e l’uomo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona mentre in volo da Alessandria si è alzato l’elicottero del 118. Un volo inutile perché secondo quanto emerso l’uomo era già cadavere all’intero dell’abitacolo e i pompieri Tortonesi, come accade spesso in questi casi, prima di estrarre il cadavere hanno dovuto attendere il nulla osta da parte del magistrato. Dagli accertamento si è potuto appurare che si trattava di un uomo nato nel 1974 residente in Veneto. E’ rimasto illeso, invece, il conducente del TIR

La “Bretella” è rimasta chiusa per alcune ore in direzione sud, creando non pochi disagi al traffico.

IMMAGINE DI REPERTORIO