L’assessore regionale alla Rigenerazione Urbana e alla Programmazione del Fondo Sociale Europeo Marco Scajola ha incontrato oggi presso il Comune di Dolceacqua, su iniziativa del sindaco Fulvio Gazzola, gli amministratori della val Nervia e della val Roja.

Nell’occasione è stato fatto il punto sul Programma regionale di Rigenerazione urbana e sulle strategie per le aree interne con, all’ordine del giorno, il recente protocollo firmato dalla Regione Liguria con la stessa area dell’imperiese che ha come capofila il Comune di Dolceacqua.

“Abbiamo avuto modo di confrontarci sulle cose fatte fino a oggi e sulle nuove attività da portare avanti, partendo dalla rigenerazione urbana – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. La nostra piattaforma è attiva, abbiamo recentemente finanziato 26 nuovi progetti, di cui 9 nel territorio imperiese, grazie alla prima tranche del Fondo strategico regionale. Tra la fine dell’estate e l’autunno confidiamo di poterne mettere altri in cantiere sempre, ovviamente, in sinergia con i Comuni. Abbiamo inoltre parlato dei fondamentali fondi europei che vanno sfruttati al meglio per valorizzare questa area interna e, più in generale, tutto l’entroterra. Il protocollo firmato recentemente va in questa direzione e aprirà grandi possibilità per 58 Comuni tra cui 19 dell’area di Dolceacqua. Una riunione dunque positiva, in cui l’ascolto del territorio è stato assoluto protagonista”.

“Un punto di partenza per quanto riguarda tutti i bandi che l’assessore Scajola ha in gestione – aggiunge il sindaco di Dolceacqua Fulvio Gazzola- . Un momento di confronto importante che i piccoli comuni hanno potuto avere con l’assessorato e la Regione. L’obiettivo finale è quello di lavorare in sinergia a vantaggio dei cittadini”.

