Anche quest’anno Sanremo consegnerà i parmureli in Vaticano in occasione della liturgia della Domenica delle Palme.

La Giunta comunale, infatti, ha approvato la proposta pervenuta dalla Famija Sanremasca relativa alla disponibilità di preparare e consegnare in Vaticano, a nome della città di Sanremo, i “parmureli”, con lo stanziamento di un contributo di 2800 euro da parte dell’assessorato al turismo guidato da Alessandro Sindoni (a fronte delle spese di realizzazione e di consegna).

Si rinnova, così, per la Santa Pasqua 2025 e per la celebrazione del rito liturgico della Passione del Signore, la tradizionale consegna delle palme intrecciate che verranno imbracciate da Sua Santità e dai Cardinali durante la funzione religiosa.

Tale iniziativa permette altresì di mantenere vivo il privilegio di fornire alla Chiesa di San Pietro i palmizi per le celebrazioni pasquali, concesso nel 1586 da Papa Sisto V al nostro concittadino, il capitano di mare Benedetto Bresca, per il prezioso contributo offerto durante l’innalzamento dell’obelisco in piazza San Pietro.

La consegna dei parmureli in Vaticano onora e valorizza non solo la tradizione legata alla ricorrenza religiosa ma promuove anche un prodotto tipico del territorio e della storia di Sanremo attraverso le antiche tecniche dell’intreccio artistico delle foglie di palma.