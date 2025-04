Imperia, investe pedone in via Berio e scappa: Polizia Locale individua in poche ore il responsabile

Lo scorso sabato mattina, intorno alle ore 7 del mattino, si è verificato un incidente in via Berio, all'altezza della ciclopedonale nei pressi dell'ex stazione di Oneglia, con l'investimento di un pedone, per fortuna senza gravi conseguenze, e il danneggiamento dell'impianto semaforico. La Polizia Locale è intervenuta prontamente a seguito della segnalazione e, grazie all'analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza e a successive indagini effettuate sul luogo dell'incidente e sul veicolo coinvolto, ha rintracciato nelle scorse ore il responsabile, che aveva abbandonato il luogo del sinistro senza prestare il dovuto soccorso. L'automobilista, la cui guida pericolosa è stata accertata dagli agenti, ha anche percorso un breve tratto della pista ciclabile in contromano. "Ancora una volta le immagini della videosorveglianza, unite alle capacità investigative dei nostri vigili, hanno permesso di rintracciare il responsabile di questo sinistro. I grandi investimenti fatti in questi anni sul tema della sicurezza stanno permettendo di risolvere più agevolmente queste situazioni, che un tempo rischiavano di rimanere impunite. I miei complimenti agli agenti della Polizia Locale per la prontezza del loro lavoro", commenta il sindaco Claudio Scajola.