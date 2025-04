Anche quest’anno il Liceo G. Peano di Tortona partecipa alla XI edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. L’evento, nato da un’idea del prof. Rocco Schembra del Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), sostenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione e dall’Associazione Italiana di Cultura Classica e coordinato da un ampio e rappresentativo Comitato Organizzativo, quest’anno si celebrerà venerdì 04 aprile 2025, dalle ore 18:00 alle ore 24:00 in quasi 350 licei classici.

Il liceo Peano di Tortona celebrerà la Notte Nazionale con la rappresentazione de “Le Nuvole” di Aristofane con un duplice spettacolo, alle 19 e alle 21, presso la sala Polifunzionale della Caserma Passalacqua di Tortona. Nel ringraziare l’impegno dei nostri studenti e dei registi dello spettacolo, vi aspettiamo per vivere un modo alternativo e innovativo di fare scuola e di veicolare i contenuti, un puntare su una formazione di natura diversa che non va a sostituire quella tradizionale, ma le si affianca in maniera produttiva e proficua.

L’ingresso è ad esaurimento posti.