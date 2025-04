La Città di Novi Ligure si prepara a celebrare l’80° Anniversario della Liberazione con una serie di eventi commemorativi organizzati in collaborazione con il Comitato di Novi Ligure per l’80° Anniversario della Liberazione, la sezione novese dell’Anpi (Associazione nazionale Partigiani d’Italia), l’Isral (Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in Provincia di Alessandria), l’Associazione Memoria della Benedicta, il Comitato Resistenza e Costituzione della Regione Piemonte, la Biblioteca Civica.

Il programma delle celebrazioni di venerdì 25 aprile prende il via alle ore 8,45 in via Garibaldi con l’omaggio al monumento ai Caduti della Divisione Acqui e alle 9 in piazza XX Settembre con l’omaggio all’ultimo Caduto della liberazione di Novi Ligure, M.A.V.M Mario P. Balustra.

Alle ore 9,15 è fissato il ritrovo dei partecipanti in piazza Dellepiane e la successiva partenza del corteo, accompagnato dal Corpo Musicale “Romualdo Marenco” di Novi Ligure, che raggiungerà piazza Pascoli per gli interventi di commemorazione. Dopo la celebrazione della Messa al campo, prevista per le ore 9,45,e la deposizione di una corona di alloro ai Caduti della Resistenza, porteranno i loro saluti il Sindaco, Rocchino Muliere, e la Presidente Anpi sezione di Novi Ligure, Graziella Gaballo. Sono previsti interventi degli alunni degli Istituti Scolastici Amaldi e Ciampini L’orazione ufficiale sarà affidata al Sen. Daniele Borioli, Presidente dell’Associazione Memoria della Benedicta.

In caso di mal tempo i partecipanti si concentreranno direttamente in piazza Pascoli per la deposizione della corona di alloro. Gli interventi si terranno nel salone della Parrocchia di S. Antonio di viale della Rimembranza, mentre la S. Messa verrà celebrata nella Chiesa adiacente.

Nella stessa giornata a Cantalupo Ligure è in programma la manifestazione “Cammino della libertà”, con raduno alle ore 9,30 in località Pertuso, pranzo al sacco alle 12,30 e ripartenza per Rocchetta Ligure con visita guidata al Museo della Resistenza. Alle ore 16 verrà deposta una corona di alloro presso la Stele dedicata alla Divisione Pinan Cichero. Seguiranno i saluti del Sindaco di Cantalupo Ligure, Pierluigi Debenedetti, e del Sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere.

Le celebrazioni comprendono una serie di eventi collaterali, con un ricco programma che si svolgerà tra il 4 e il 28 aprile.

Venerdì 4 aprile, ore 11 – Scuola Martiri della Benedicta

Momento di ricordo del tragico eccidio con gli alunni e intervento del Presidente ISRAL Mariano Santaniello.

Venerdì 11 aprile, ore 21 – Centro Culturale Capurro, Sala Conferenze

Serata Benedicta con intervento del Sen. Daniele Borioli dal titolo“Benedicta. Dalla disobbedienza alla Resistenza”, presentazione del libro “La guerra di Palmiro. Per non dimenticare” (ed. Vallescrivia) di Gabriella Merlano (dialoga con l’autrice Graziella Gaballo) e proiezione del powerpoint “Dove è nata la Costituzione” a cura degli alunni dell’IIS Ciampini-Boccardo. Coordina la serata Pier Maria Ferrando.

Giovedì 24 aprile, ore 21 – Centro Culturale Capurro, Sala Conferenze

Spettacolo teatrale di parole e musica “La Benedicta. Sinfonia di un sacrificio” (atto unico di Gianni Repetto). Ingresso gratuito. Saranno presenti i ragazzi del For.Al di Novi Ligure premiati al “Concorso di storia contemporanea” promosso dalla Regione Piemonte.

Lunedì 28 aprile, ore 11 – Scuola Media G. Boccardo

Omaggio Caduti della Tuara, deposizione corona di alloro. Parteciperanno gli alunni e i docenti della Scuola Media “G. Boccardo”.

Sabato 26 aprile, ore 10,30 – Frazione Merella

Omaggio al partigiano Aldo Manfredi, deposizione corona d’alloro e riposizionamento della lapide. Intervento dell’On. Federico Fornaro.