da lunedì 7 a domenica 13 aprile 2025

Giovedì 10 aprile

Presso il ristorante Garden Bistrot in Via L. Pasteur 105, cena di beneficenza a sostegno delle

attività di educazione al rispetto nelle scuole e al sostegno delle utenti dello sportello.

10° Anniversario Sportello Noi4You di Bordighera

Durante la serata verranno consegnate targhe di riconoscenza ai nostri benefattori.

Prenotazione obbligatoria ed entro il 3 aprile al N. +39 334 999 9304.

Cena aperta agli Ospiti €50.

Giovedì 10 aprile

Presso il Cinema Olimpia Via Cadorna alle ore 20:45

L’associazione Bordighera Bene Comune organizza “Sguardi sul Mondo”.

Secondo incontro con la partecipazione del Dottor Roberto Ravera e di Giacomo Rossetto, che

presenteranno la FHM ITALIA ONLUS. L’associazione finanzia la ONG Ravera Children

Rehabilitation Centre, attiva in Sierra Leone, con progetti volti a migliorare le condizioni di vita

di bambini e giovani attraverso programmi di recupero e sostegno psicologico.

Ingresso libero.

Sabato 12 e domenica 13 aprile

Presso l’Hotel Parigi, Lungomare Argentina, 16/18

Corso di meditoscrittura guidato da Silvia Montemurro

Sabato ore 10:30 – 17:30

Domenica ore 10:00 – 13:00

Costo del corso 100€ soft lunch incluso nel prezzo

Per info e iscrizioni: solo whatsapp +39 333 271 8918 e +39 339 276 2147

ilfestivaldelleragazze@yahoo.com

Sabato 12 aprile

Dslle ore 8:00 e fino alle ore 18:00

E-MTB Corso di guida Mountain Bike – Livello intermedio con Istruttore F.C.I, by Supernatural

Prezzo: 90€ a persona

Min 3 persone, max 5 persone

Info e Prenotazione: stefano.scialli@super-natural.it

Sabato 12 aprile

Passeggiata culturale “Alla scoperta di Bordighera”, a cura di Simona Gibertini

Ritrovo ore 15:00 presso l’ufficio I.A.T. Via Vittorio Emanuele 172

Prezzo adulti 10€ Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Info e Prenotazione: prenotazione con messasggio What’sApp+39 338 5722833

domenica 13 aprile

Dalle ore 9:30 alle ore14:00

E-Bike escursione in strada Bordighera – Montecarlo – Bordighera, a cura di Discover Riviera

Prezzo con noleggio: 55€ Prezzo con mezzi propri: 20€

Max 10 persone.

Info e Prenotazione: +39 393 247763

