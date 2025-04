Si sta già delineando il programma della festa Patronale di Santa Croce a Tortona in programma sabato 10, domenica 11 e lunedì 12 MAGGIO e iniziano già le prime necessarie spese per garantire il buon funzionamento della rassegna. Un dirigente del Comune ha già deciso i seguenti stanziamenti:

al Motoclub Valli Tortonesi, con sede in via Roma 11 a Cerreto Grue (AL), P.IVA/C.F. 01441030069 l’organizzazione e la

realizzazione dell’iniziativa di educazione stradale dedicata ai bambini dai 6 agli 11 anni, denominata “METTIAMOCI ALLA

PROVA” a fronte di un contributo di € 700,00 netti (ritenuta 4% esente);

alla Ditta Sicur2000 srl con sede in corso Don Orione, n. 96 a Tortona, C.F/P.IVA 01872120066 il servizio di vigilanza

notturna come descritto in premessa per un totale di € 902,80 Iva inclusa, CIG: B60300972F;

alla Ditta Tailorsan S.p.a., con sede legale in viale Europa, 55 a Roma, C.F./P.IVA 10576071004 il noleggio di n. 6 bagni

chimici con relativo servizio di pulizia 3 volte alla settimana, da posizionarsi presso il Luna park di Piazza Allende per un

importo di 2.071,56 IVA 22% compresa.