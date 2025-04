Nuovo appuntamento con la rassegna letteraria “Storie Alessandrine, c’era una volta al chiostro”, serie di presentazioni librarie organizzate in sinergia con il Museo della Garbarina, sede ospite della rassegna, che a cadenza non regolare si sposta nella suggestiva sede del Circolo Culturale Marchesi del Monferrato presso il chiostro di Santa Maria di Castello. Mercoledì 9 aprile, alle ore 17.30, avrà luogo la presentazione del volume “La bella incompiuta. Un viaggio nel Barocco di Novi Ligure”, di Andrea Scotto, edito da puntoacapo editore.

“Certi edifici hanno una storia e hanno una vita, e Andrea Scotto, appassionato storico dei Marchesi del Monferrato, da anni si dedica alla valorizzazione storica ed artistica della provincia di Alessandria, crocevia di influenze e contese storiche tra Genova, Milano ed il Monferrato. Questa presentazione sarà esattamente come il libro, un viaggio oltre l’immagine del luogo religioso, immaginando le vite vissute all’interno degli edifici religiosi che in epoca medievale venivano utilizzati come luoghi di aggregazione ed assemblearia carattere politico delle famiglie novesi”.

Emiliana Conti – Presidente Circolo Marchesi del Monferrato

A dialogare con l’autore, dopo l’introduzione a cura di Emiliana Conti, Presidente Circolo Marchesi del Monferrato e Mauro Remotti, curatore della rassegna, sono stati chiamati Riccardo Pizzorno e Flaminio de Castelmur.

Al termine della presentazione, sarà possibile godere della possibilità di una visita guidata alla scoperta delle bellezze del chiostro di Santa Maria di Castello grazie all’intervento dell’architetto Laura Manieri.