Anche il Comune di Novi Ligure aderisce alla Giornata Mondiale del Parkinson, che si celebrerà il prossimo 11 aprile 2025. In segno di sostegno e sensibilizzazione verso questa importante causa, dal 9 all’11 aprile verrà illuminata di blu la fontana di piazza Dellepiane.

«Siamo orgogliosi di partecipare a questa significativa iniziativa – dichiara l’Assessora agli Affari Sociali, Rachida Hasbane -. Illuminare la fontana di piazza Dellepiane rappresenta un gesto simbolico per dimostrare la nostra vicinanza alle persone affette da Parkinson e alle loro famiglie, e per promuovere una maggiore consapevolezza su questa malattia. È fondamentale che la nostra comunità si unisca per sostenere chi affronta questa sfida ogni giorno».

L’obiettivo della campagna informativa, promossa in provincia dall’Associazione Parkinson di Alessandria “Gli amici di Lucia” ODV, mira a sensibilizzare la cittadinanza e a sostenere le iniziative organizzate per l’occasione.

«In questa giornata così importante per chi soffre della malattia di Parkinson e per le loro famiglie (2.400 pazienti nella sola provincia di Alessandria) – spiega Rosalba Cuniolo, Presidente dell’Associazione -, intendo ringraziare l’Amministrazione Comunale di Novi Ligure che si è subito e incondizionatamente fatta carico di questa nostra esigenza. Accendere la luce blu su un monumento cittadino, infatti, non va considerato come un gesto meramente formale, bensì come una manifestazione di vicinanza da parte della Istituzione comunale che, con tale iniziativa, ha voluto dimostrarci che i cittadini novesi sono al nostro fianco, indistintamente, per supportarci in questa battaglia che per ora sembra invincibile, ma che noi non smetteremo mai di combattere».