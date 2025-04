Un viaggio nell’universo del Made in Italy tra cultura, gastronomia, creatività e innovazione: domenica 13 aprile alle ore 16:00, presso la Sala Ex Kaimano in Piazza M. Ferraris ad Acqui Terme, si terrà il convegno dal titolo “🇮🇹 MADE IN ITALY 🇮🇹”, un evento a ingresso libero che vuole valorizzare le eccellenze italiane nei settori chiave dell’identità nazionale.

L’incontro sarà moderato dal giornalista Danilo Poggio, volto noto dell’informazione piemontese, e si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Acqui Terme, Danilo Rapetti Sardo Martini, e dell’Assessore al Commercio, Cultura e Turismo, Michele Gallizzi.

Un parterre di ospiti prestigiosi porterà la propria testimonianza ed esperienza sul valore e il futuro del Made in Italy:

• Claudio Barisone, chef

• Emanuela Burlando, orafa

• Elisabetta Donadio, artist jewelry

• Massimo Pellegrinetti, professore d’arte “Accademia di Brera”

• Paola Roberto, stilista

• Paolo Ricagno, imprenditore viticoltore

Durante il convegno verranno affrontati temi di grande attualità e interesse:

• Gastronomia italiana: un viaggio nel gusto tra cultura ed economia

• Tradizione e innovazione: il dialogo tra artigianato e nuove tecnologie

• Creatività italiana: arte, design e industrie creative come motori di sviluppo

Un pomeriggio all’insegna dell’orgoglio italiano, per raccontare storie di talento, passione e visione che rappresentano il meglio del nostro Paese.

📌 Info e contatti

📞 IAT Ufficio Informazioni Turistiche: 0144 322142

📧 iat@comune.acquiterme.al.it

🌍 www.VisitAcquiTerme.it