È stata inaugurata questa mattina, in piazzale Mossi, la panchina blu realizzata dagli studenti dell’istituto comprensivo Tortona B in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo. Una bella iniziativa che ha coinvolto numerosi alunni della scuola, coordinati dalla dirigente scolastica Rita Piazza, alla quale hanno partecipato anche il Sindaco Federico Chiodi e l’Assessore Giordana Tramarin.

