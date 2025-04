Diano Marina si prepara ad accogliere un evento culturale di grande rilievo: la mostra “Unfolding Dimensions”, che si terrà nella sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco dal 12 aprile al 18 maggio 2025. L’esposizione è il frutto di una prestigiosa collaborazione tra la Civiero Art Gallery, la Piero Atchugarry Gallery di Miami e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina.

La mostra, una bipersonale, vedrà protagoniste due artiste già affermate nel panorama dell’arte contemporanea internazionale: Anne-Cécile Surga e Alicia Viebrock. Il titolo dell’evento pone l’attenzione sul concetto di trasformazione, scoperta ed esplorazione di diverse dimensioni, sia fisiche che concettuali.

Alicia Viebrock incanterà i visitatori con le sue grandi tele, dove un’esplosione di colori sembra sospesa nello spazio. La sua pittura informale trasmette un senso di scomposizione e ricomposizione, lasciando intravedere la possibilità di una nuova armonia. Le sue opere sono un invito alla riflessione sulla genesi della forma e sul potenziale di trasformazione insito nell’arte. Viebrock (Monaco – Germania, 1986) ha studiato alla Kunstakademie Düsseldorf sotto la guida del professor Herbert Brandl. Tra le sue esposizioni museali si ricordano il Kunstmuseum Bonn, il Deichtorhallen Hamburg, il Museum Wiesbaden, il Kunstverein Recklinghausen Germany e la Sammlung Grässlin. Le sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private come la Rubell Museum Family Collection e la Pérez Collection.

Anne-Cécile Surga, invece, porta in mostra le sue sculture in marmo bianco di Carrara, in cui riesce a plasmare un’illusione di morbidezza e fragilità. Attraverso segni meticolosamente scolpiti, l’artista spinge l’osservatore a interrogarsi sulla materia e sulle sue implicazioni poetiche, filosofiche e metafisiche. La sua ricerca artistica, profondamente intellettuale e psicologica, offre un’esperienza estetica capace di condurre lo spettatore oltre i confini del visibile. Le opere di Surga (Lavelanet – Francia, 1987) si trovano nella collezione pubblica del Museo MUST di Vimercate, Italia, e nella collezione della Fundación AMA in Cile. Surga ha vinto diversi premi per il suo lavoro, ed è stata selezionata per partecipare all’Académie des savoir faire della Fondation d’Entreprise Hermès. Nel 2022 ha partecipato alla 59a Biennale di Venezia, nel Padiglione della Repubblica di San Marino, con il progetto “Body Memory”.

Il vernissage della mostra si terrà sabato 12 aprile 2025 alle ore 17:00, alla presenza delle due artiste. Durante l’evento sarà anche presentato il catalogo “L’Histoire d’un Amour”, la nuova monografia di Anne-Cécile Surga.

Sabrina Messico, Assessore alla Cultura del Comune di Diano Marina, ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa: “Siamo onorati di ospitare un evento artistico di tale prestigio, che non solo arricchisce il nostro panorama culturale, ma offre anche al pubblico l’opportunità di esplorare nuove prospettive artistiche e concettuali. La collaborazione con gallerie di fama internazionale testimonia la volontà di Diano Marina di stimolare e attrarre il pubblico con importanti opere di arte contemporanea che difficilmente si riescono ad apprezzare sul nostro territorio”.