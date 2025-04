Le ragazze e i ragazzi della redazione del “Marconews” hanno avuto l’occasione di partecipare sabato 5 aprile a “T.ink”, Festival dell’illustrazione che si è svolto presso la sede del Museo Orsi.

Gli studenti, oltre ad avere allestito uno stand con i lavori svolti nel corso dell’anno scolastico, hanno anche organizzato un laboratorio in cui i partecipanti hanno avuto l’opportunità di lavorare nella redazione di un giornalino scolastico.

Sentiamo l’opinione di Martina Migliore, classe 1^AS: “Questa è stata una esperienza molto interessante proprio perche per la prima volta i nostri lavori sono stati esposti fuori dalla scuola. È stato bello avere a che fare con il pubblico e lavorare con bambini più piccoli durante il laboratorio”.

Chiediamo ad Alina Mocanu, 2^BE, come è stato organizzato concretamente il laboratorio: “C’era una caporedattrice e tre miniredazioni in cui si sono divisi i ruoli di disegnatori e scrittori, cosicché le persone presenti potessero decidere cosa fare. La caporedattrice ha dato una tema da svolgere e poi nel giro di quaranta minuti ogni redazione ha creato su un cartellone testi e disegni inerenti al tema. Alla fine del tempo una giuria ha premiato il lavoro migliore.”

Ma gli studenti che hanno partecipato cosa hanno apprezzato della giornata?

“Mi è piaciuto tutto, perche ci sono tanti stili, persone e lavori diversi, è stata molto bella la possibilità che ci è stata data, grazie a questa opportunità siamo riusciti a far notare le nostre doti e le nostre capacità.” – Alina Mocanu, 2^BE

“Sono stata molto contenta di aver visto persone che lavorano nel settore apprezzare il nostro lavoro e consultare con interesse il materiale che abbiamo portato.” –Lulya Simon, 4^AA

Abbiamo successivamente intervistato una delle organizzatrici di questo festival, ovvero Alessandra De Stefani: “Il festival è nato per dare visibilità alla comunità artistica, abbiamo notato che c’era bisogno di farsi notare e di conoscere altri artisti, per questo ci è venuto in mente di organizzare questo evento che viene vissuto come una festa dalle persone che decidono di partecipare per condividere la loro arte. Questa quarta edizione del festival è anche la più numerosa, con oltre novanta artisti in confronto alle prime che presentavano una sessantina di artisti: ciò dimostra come il festival sia cresciuto con il tempo e si sia fatto conoscere.”

Ringraziamo i professori responsabili della redazione del “Marconews”, prof.ssa Maria Angelica Genovese e prof. Vittorio Pessini, per averci coinvolto e accompagnato in questa iniziativa.

Lulya Simon 4^AA,

Chimica materiali e biotecnologie

Matilde Taverna 3^AA,

Chimica materiali e biotecnologie