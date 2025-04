Acqui Terme – Nell’ambito del progetto nazionale promosso dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la diffusione della cultura della legalità tra i giovani, il Comandante della locale Stazione, Luogotenente Orazio Scaccianoce, ha incontrato gli studenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiero della città.

Il Luogotenente ha affrontato con gli studenti tematiche attuali e complesse come il bullismo, il cyberbullismo e i rischi legati a un uso improprio dei social-network, con particolare attenzione alle conseguenze psicologiche e penali che certi comportamenti possono comportare.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di prevenzione che vede l’Arma impegnata nelle scuole con incontri periodici, allo scopo di sensibilizzare le nuove generazioni e rafforzare il senso civico. Per l’Arma dei Carabinieri, infatti, la vicinanza al mondo scolastico e alle famiglie rappresenta uno strumento fondamentale per contrastare fenomeni che colpiscono soprattutto i più giovani, contribuendo a costruire una società più consapevole e rispettosa delle regole.