Sulle colline di Tortona, vicino al Castello fino a pochi anni fa esistevano prati ricoperti di tulipani servatici come potete vedere dalla foto in alto a sinistra, oggi grazie ai pseudo amanti della natura che con la scusa di essere “green” fanno razzia di fiori e tanto altro, ecco il risultato a destra nella foto.

Una vergogna, come protesta una nostra lettrice, anche perché si tratta di una specie tutelata la cui raccolta è vietata dalla legge, come potete leggere QUI ma purtroppo tanti tortonesi (ma purtroppo non soltanto loro) se ne fregano delle leggi, per cui appare legittima la protesta della nostra lettrice che pubblichiamo di seguito, nella speranza (ma crediamo vana) che qualche ignaro (?) imbecille possa ravvedersi.

Egregio direttore,

devo denunciare un fatto increscioso che sta facendo danni notevoli all’ ambiente nelle colline tortonesi.

Alcuni anni fa quando sono venuta ad abitare in via Valle a Tortona le colline nei primi giorni di primavera si tinteggiavano di rosso e giallo ed era uno spettacolo a dir poco da mozzafiato.

Oggi lo scenario è completamente cambiato perché i tulipani selvatici sono stati estirpati dagli “amanti delle passeggiate primaverili” che molto incautamente strappano questi fiori con tutto il loro bulbo per adornare le proprie case. Oltretutto questi fiori sono una specie protetta da una normativa regionale perché sono endemici e presenti solo in Piemonte.

Peccato che questi bellissimi fiori appena strappati arrivano a destinazione quasi appassiti, per cui oltre il danno la beffa di essere buttati nella pattumiera già il giorno dopo.

Forse queste persone non si rendono conto del danno che procurano all’ambiente con questi gesti poco oculati, mi auguro che queste poche righe facciano capire a chi legge che i tulipani devono restare nei campi perché contribuiscono a mantenere la bellezza delle colline tortonesi un bene preziosissimo per la nostra comunità .

Lettera firmata