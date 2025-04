In occasione della Giornata Nazionale delle Donazioni di Organo e Tessuti, che si terrà il prossimo 11 aprile, l’ASL di Alessandria promuove tre iniziative informative sul territorio per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della donazione.

Dalle ore 8:30 alle ore 12:00, presso l’atrio dell’Ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, i cittadini potranno ricevere informazioni dettagliate sul tema della donazione. L’incontro si svolgerà in collaborazione con il gruppo locale dell’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) e il Gruppo Intercomunale di Casale Monferrato “Luisa Chiesa” ODV, con la partecipazione della presidente Anna Scapol e dei volontari.

Saranno presenti la dott.ssa Anna Pellerino, referente aziendale del CRT Piemonte e il dott. Filippo Poncina, Anestesista-Rianimatore incaricato aziendale ASL AL per le donazioni d’organo, insieme agli infermieri del gruppo di coordinamento: Amarotto Davide, Bonaria Davide e Marongiu Luciana.

Anche ad Acqui Terme, sempre dalle 8:30 alle 12:30, sarà allestito un gazebo in Piazza Italia dall’ASL di Alessandria in collaborazione con la Croce Rossa Italiana Comitato di Acqui, durante lo svolgimento del mercato settimanale, grazie all’impegno del gruppo di coordinamento dell’Ospedale Mons. Galliano composto dalla dott.ssa Elisa Lusvardi e dell’infermiera Monica Menzio.

Inoltre, sempre dalle 8:30 alle 12:00, sarà preparato un banchetto informativo presso l’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure, in collaborazione col gruppo locale dell’AIDO di Novi, Gruppo “Frederick”, e al presidente Giorgio Bottaro, in occasione del quale il coordinatore ospedaliero la dott.ssa Giulia Pellerano, insieme ai volontari dell’associazione, offrirà a tutti i cittadini informazioni utili sulla donazione di organi e tessuti.

Le informazioni fornite durante i banchetti includeranno le modalità per esprimere o modificare il proprio consenso e come fare in modo che la propria volontà sia conosciuta dai familiari, dai sanitari e dalle autorità competenti.

L’ASL AL, insieme alle associazioni che parteciperanno a questi eventi, si impegna a fare della sensibilizzazione sulla donazione degli organi una priorità, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza su questi gesti di grande valore umano.