Valutare l’impatto dell’Intentional Rounding (IR) nei reparti di Medicina Interna per migliorare la sicurezza, il comfort e la soddisfazione dei pazienti durante il ricovero: è questo l’obiettivo dello studio randomizzato nazionale multicentrico a cluster, al quale partecipa anche l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria tramite il Centro Studi Ricerca delle Professioni Sanitarie, afferente al DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione), diretto dal Dott. Antonio Maconi.

L’Intentional Rounding è un metodo strutturato che prevede controlli regolari da parte degli infermieri, finalizzati a monitorare posizionamento, dolore, esigenze personali e accesso agli oggetti. Una pratica semplice, ma sistematica, che contribuisce a rafforzare la relazione assistenziale e a prevenire eventi avversi come cadute e lesioni da pressione.

Ad Alessandria, il progetto è coordinato da Monica Lucino, Coordinatrice Infermieristica della Geriatria, e rappresenta un’importante occasione per valorizzare il ruolo della ricerca infermieristica come leva per innovare l’assistenza quotidiana e misurarne l’efficacia con criteri scientifici.

I risultati preliminari raccolti finora confermano l’efficacia dell’approccio: nel gruppo di pazienti assistiti con il metodo IR, si sono registrati 28 casi di ulcere da decubito rispetto ai 42 rilevati nel gruppo trattato secondo le modalità tradizionali. Ancora più significativo il dato sulle cadute, che sono state solo 4 contro le 19 del gruppo di controllo.

Lo studio rappresenta un passo concreto verso un’assistenza sempre più centrata sulla persona, basata sull’evidenza e capace di rispondere in modo proattivo ai bisogni dei pazienti. Un ulteriore tassello dell’impegno dell’AOU AL nel promuovere la ricerca applicata delle professioni sanitarie, a beneficio dell’efficacia e della qualità delle cure.

È possibile sostenere le attività di ricerca condotte dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Ospedale di Alessandria attraverso Solidal per la Ricerca con una donazione su www.fondazionesolidal.it/donazioni/.