La Centrale Operativa dei Carabinieri dirama le ricerche di un’autovettura con a bordo tre persone, due uomini e una donna, che hanno appena commesso un furto di cosmetici in un noto esercizio commerciale.

Nel frattempo, i tre giovani in fuga decidono di colpire un altro negozio della stessa catena, ma questa volta, forse perché notati dalle commesse, non riescono a rubare nulla. Il tentativo però gli costa caro: la Gazzella li intercetta, la descrizione dei tre coincide perfettamente con quella fornita dalle dipendenti dei negozi. L’auto viene fermata e perquisita e i Carabinieri recuperano un’ingente quantità di cosmetici, del valore di oltre ottocento euro: sono i prodotti asportati poco prima.

Il furto è stato commesso con l’utilizzo di una borsa da donna in similpelle di grandi dimensioni modificata con l’inserimento di una schermatura con fogli di alluminio per eludere i sistemi antitaccheggio, che su molti dei cosmetici asportati e recuperati dai Carabinieri sono stati staccati o danneggiati.

I tre ladri vengono arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso e, a seguito dell’udienza di convalida, il Tribunale di Alessandria ha emesso a loro carico la misura cautelare del divieto di dimora in Provincia.

Gli accertamenti hanno evidenziato che i tre, di età compresa fra i 19 e i 23 anni, arrivati in Italia in treno alcune settimane prima, dopo avere preso una autovettura a noleggio nei pressi dello scalo ferroviario, si sono stabiliti nell’hinterland milanese, facendone il campo base per i colpi presso gli esercizi commerciali delle province limitrofe.