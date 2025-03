La Gazzella viene inviata dalla Centrale Operativa presso un esercizio commerciale in cui è stato segnalato un furto di prodotti sportivi. I ladri, due giovani, sono scappati subito dopo essersi impossessati della merce, indossata sulla persona nel tentativo di passare inosservati. Le commesse si sono però accorte del furto e hanno chiamato i Carabinieri, ai quali hanno fornito una dettagliata descrizione dei due.

La pattuglia dà il via alle ricerche che in pochissimo tempo danno un riscontro positivo. Sul ponte Tiziano, a circa trecento metri dal luogo del furto, i Carabinieri notato due persone che corrispondono perfettamente all’identikit, le fermano e le identificavano. Uno dei due, un noto pluripregiudicato di 32anni, ha ancora sulla persona gli indumenti rubati. L’altro, un 20enne, è il complice che ha fatto da palo durante il furto. Il 32enne, entrato in un camerino, si è spogliato dei suoi vestiti e ha indossato gli indumenti e le scarpe prese dagli espositori, del valore complessivo di oltre 150 euro, e poi si è allontanato con il complice. La merce, recuperata dai Carabinieri e riconsegnata al direttore dell’esercizio commerciale, è stata però irrimediabilmente danneggiata nel tentativo da parte dei ladri di rimuovere le placche antitaccheggio.

I due vengono arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in concorso e, a seguito di giudizio direttissimo, il Tribunale di Alessandria ha emesso a carico del 32enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliero alla Polizia Giudiziaria.