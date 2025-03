Diano Marina approva un nuovo disciplinare per regolamentare definitivamente l’accesso e la circolazione all’interno dell’Area Pedonale Urbana (APU), della Zona a Traffico Limitato (ZTL) e delle Zone Residenziali del centro cittadino. Questa decisione si inserisce in un più ampio piano di riassetto della viabilità urbana, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, la vivibilità degli spazi urbani e l’integrazione delle infrastrutture, in particolare con la realizzazione della Ciclovia Tirrenica.

Il nuovo disciplinare risponde a esigenze di tutela della sicurezza, della salute pubblica e della conservazione del patrimonio ambientale e culturale della città e prevede la definizione delle aree di circolazione.

ZONA RESIDENZIALE: via Cristoforo Colombo, corso Roma EST e corso Roma OVEST nelle tratte aperte alla libera circolazione veicolare, via Francesco Petrarca, via Filippo Purgatorio, via Lombardi e Rossignoli, via Davide Gaggero, via Milano, viale Giacomo Matteotti e via Nizza nell’estremo ovest.

ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL): Piazza Martiri della Libertà. Nella ZTL l’accesso e la sosta dei veicoli sono vietati tranne dalle ore 06:00 alle ore 10:30 e dalle ore 14:00 alle ore 15:30, quando sarà consentito il libero accesso di veicoli aventi massa a pieno carico non superiore ai 3,5 tonnellate, per le sole esigenze legate allo scarico delle merci. I veicoli adibiti allo scarico merci avranno la possibilità di sostare per 30 minuti con obbligo di indicare esposto in maniera chiara e visibile l’orario di arrivo.

La circolazione dei veicoli all’interno della ZTL/APU è consentita, fatti salvi i casi espressamente previsti dal disciplinare, esclusivamente previa autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale, alle condizioni indicate sul disciplinare pubblicato sul sito del Comune.

AREA PEDONALE URBANA (APU): corso Roma Est (tratto compreso tra P.zza Martiri della Libertà e Via Colombo), corso Roma Ovest (tratto compreso tra P.zza Martiri della Libertà e Via Milano), via Milano Sud, via U. Novaro (tratto compreso tra Via Genova e C.so Roma), via Genova, via Nizza, via Cairoli, via Marsala, via Cavour, via Francesco Genala, via San Francesco, via Canepa, vico della Rosa e vico del Rame. Per i veicoli asserviti ad esercizi di attività commerciali, è consentito l’accesso nella fascia oraria compresa tra le ore 06:30 e le ore 09:00, solo per il tempo necessario alle operazioni di carico/scarico. Per il testo completo della normativa si rimanda al disciplinare pubblicato sul sito del Comune.

Sono sempre autorizzati ad accedere alla APU velocipedi e veicoli equiparati, i cui conducenti dovranno condurre il veicolo a mano in caso di particolari condizioni ambientali e in generale quando possano essere di intralcio o pericolo per i pedoni. Gli agenti del traffico potranno dare indicazioni specifiche a seconda dei casi e il Comando di Polizia locale potrà imporre limitazioni maggiori alla circolazione tramite l’emanazione di ordinanze di viabilità.

Il regolamento prevede anche la possibile collocazione di varchi elettronici per il controllo automatizzato degli accessi all’APU e alla ZTL, con un periodo iniziale di sperimentazione per verificarne l’efficacia. Previsti anche nuova segnaletica e arredo urbano per migliorare la fruibilità delle aree pedonali e ciclabili.

Il Corpo di Polizia Locale sarà incaricato dell’adozione dei provvedimenti necessari per l’implementazione del nuovo sistema, compresa l’ordinanza di regolamentazione del traffico, l’installazione della segnaletica e il rilascio di permessi. Inoltre, il Comandante della Polizia Locale avrà il compito di rilasciare le autorizzazioni e di monitorare l’efficacia delle nuove misure, segnalando alla Giunta eventuali criticità o necessità di aggiustamenti.

“Questo disciplinare rappresenta un doveroso passo avanti nella direzione della ciclabilità, che comporterà uno sforzo da parte di tutti, sia nella direzione dei controlli da parte della Polizia locale sia – soprattutto – da parte di tutti noi, nei termini di educazione civica e stradale, rispettosa degli stalli dedicati al parcheggio delle bici per esempio” ha dichiarato il Sindaco Cristiano Za Garibaldi. “In vista dell’apertura della Ciclovia tirrenica, Diano Marina si prepara ad accogliere in maniera più significativa il turismo ciclopedonale. Quella che cominciamo oggi è un’importante fase di sperimentazione che ci consentirà di ottimizzare la regolamentazione della circolazione nel centro cittadino, a vantaggio di una migliore vivibilità degli spazi urbani per tutti”.