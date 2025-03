Trenta gli studenti delle scuole superiori imperiesi che riceveranno le borse di studio Maria Pellegrina Amoretti, assegnate dall’Amministrazione Comunale a giovani studenti e studentesse più meritevoli, residenti nel territorio comunale delle scuole secondarie di I e II grado cittadine iscritti nell’anno scolastico 2023/2024.

La Commissione che ha stilato la graduatoria è stata presieduta dall’assessore Laura Gandolfo e composta dalla professoressa Silvia Caffa, Martina Bencardino, Nicoletta Oneglio, Daniela Bozzano oltre che dalla Dirigente del Settore Politiche Scolastiche Sonia Grassi.

Tre tipologie di borse di studio assegnate: dieci per gli studenti della terza media dal valore di 200 euro, dieci borse di studio del valore di 300 euro per gli studenti dalla prima alla quarta delle scuole superiori e dieci borse di studio del valore di 500 euro per gli studenti delle classi quinte superiori

Sul sito del Comune è pubblicata la graduatoria degli studenti a cui è stato assegnato il riconoscimento.

“Gli uffici hanno svolto lavoro encomiabile per l’assegnazione delle borse di studio. Stiamo organizzando un evento per la consegna. Questo riconoscimento vuole essere un incentivo per i ragazzi a portare avanti con passione e dedizione i propri studi per realizzare i loro sogni e per far crescere anche la comunità” dichiara l’assessore Servizi Educativi e Pari Opportunità Laura Gandolfo.