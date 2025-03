Il Concerto di Pasqua inaugura la collaborazione tra Teatro Cavour di Imperia e l’Opera Carlo Felice Genova. Una novità che arricchisce l’offerta del cartellone stagionale, nonché occasione per valorizzare appieno l’innovativa struttura architettonica con la buca per l’orchestra e l’ottima acustica.

Il Concerto di Pasqua, fuori abbonamento, si svolgerà sabato 19 aprile, alle ore 21.

L’Orchestra dell’Opera Carlo Felice Genova sarà diretta da Sergej Krylov, che interviene anche come violinista solista. Il programma comprende l’Ouverture dalle “Nozze di Figaro” di Wolfgang Amadeus Mozart e due brani di Felix Mendelssohn, il Concerto per violino e orchestra in mi minore op. 64 e la Sinfonia n. 4 in la maggiore “Italiana”.

I biglietti sono in vendita al costo di 15 euro intero e 10 euro ridotto on line al seguente indirizzo: https://www.mailticket.it/evento/46768/concerto-di-pasqua, e presso la biglietteria del Teatro in via Felice Cascione 35, tel. 0183 1940197, aperta dalle 9.30 alle 12 dal martedì al venerdì, il mercoledì anche dalle 17.30 alle 20. Per info ed aggiornamenti su www.teatrocavour.it.

“È un progetto nato dal dialogo proficuo avuto nei mesi scorsi con il Carlo Felice e sul quale il Sindaco Claudio Scajola si è speso in prima persona, impegnandosi affinché questa collaborazione andasse in porto dando lustro al rinnovato Teatro Cavour. Abbiamo voluto fortemente un grande evento al Teatro Cavour per il periodo pasquale. Siamo lieti e orgogliosi di intraprendere la collaborazione con l’orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, certi che proseguirà anche nelle prossime stagioni” dichiara l’assessore alle Manifestazioni Marcella Roggero.